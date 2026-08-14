Слугам народа не до летних каникул – выборы на носу! Поэтому парламентарии торопятся принять политически чувствительные законы. Один из них – Закон об иммиграции, который был утвержден депутатами накануне Лиго, но возвращен президентом на доработку.

Президент попросил депутатов

Исправление возвращенного главой государства закона имеет свои особенности. Депутаты не могут заново пересматривать весь закон — а только те его статьи или части, которые просил доработать (исправить) президент. А Эдгар Ринкевич, в частности, просил предусмотреть в законе возможность гражданам дружественных Латвии стран получить ВНЖ не только, к примеру, за инвестиции в бизнес или в фонд альтернативных вложений, но и за покупку недвижимости.

Напомним: еще весной, на этапе рассмотрения законопроекта в третьем чтении, министерство экономики предложило дополнить новый закон статьей, позволяющий получать ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. Однако тогда депутаты эту поправку отклонили.

И вот теперь министерство экономики, уже основываясь на пожелании президента, вновь внесло соответствующее предложение, при этом увеличив минимальную сумму сделки, необходимой для получения временного вида на жительство сроком на 5 лет.

Как и рекомендовал Ринкевич, в поправке минэкономики говорится о том, что претендовать на ВНЖ могут

граждане других стран ЕС,

граждане стран Организации экономического сотрудничества и развития,

граждане стран, которым для въезда в ЛР не требуется виза,

граждане других стран, у которых в течении пяти последних лет была виза другой страны Шенгенской зоны или вид на жительство в стране Шенгенской зоны.

Триста тысяч за ВНЖ

Условие для желающих задержаться в Латвии - они должны приобрести объект недвижимости на сумму не менее 300 тысяч евро, который находится в Риге, Юрмале, Икшкеле, Саукрасты, Адажи, Кекаве, Марупе или в Олайнском, Саласпилском, Гаркалнском, Ропажском, Саукрастком, Стопиньском и Тинужском краях.

Если недвижимость приобретается в других административных территориях ЛР, то тогда общая стоимость одного или максимум двух объектов не должна быть меньше 300 тысяч евро. При этом претендент на ВНЖ еще и платит в госказну 5% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. И это еще не все – начиная со второго года действия ВНЖ, новый латвиец платит в госказну ежегодно по 3000 евро.

Также на ВНЖ сроком на 5 лет смогут претендовать и те иностранцы, которые вложат не менее 100 тысяч в строительство нового многоквартирного дома на территориях Латгальского региона планирования или Алуксненского самоуправления и приобретет квартиру в таком доме.

Россиянам и белорусам не предлагать

Важно подчеркнуть: на ВНЖ ни при каких обстоятельствах не могут претендовать граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. Тем самым, противники такой инвестиционной программы уже не могут обвинить министерство в попытке «вновь притащить сюда граждан страны-агрессора».

Однако все равно в эту среду, когда комиссия Сейма по обороне и внутренним делам рассматривала изменения в данный закон, большинство депутатов встретили предложение в штыки и выступили категорически против «возрождения программы инвестиций в недвижимость в обмен на ВНЖ». Причина — поправка позволяет претендовать на ВНЖ гражданам стран СНГ и других стран «из группы риска».

«Сегодня было бурное заседание комиссии Сейма по обороне за «золотые визы» в обмен на недвижимость. Не знаю, почему президент хотел, чтобы Сейм снова рассматривал этот вопрос. После всего того плохого опыта, который у нас тут с торговлей ВНЖ был.

Да, на этот раз Россия не предлагалась, но были страны СНГ и т.п. На заседании я предложил это предложение отклонить, что комиссия и сделала», — сообщил по итогам заседания комиссии парламентский секретарь МВД и депутат Сейма Эдвинс Шноре (Нацобъединение).

Нам деньги не нужны?

Итак, предложение было отклонено, но окончательно судьба этой инициативы минэкономики решится на пленарном заседании Сейма 20-го августа.

Впрочем, рискнем предположить, что большинство депутатов согласится с позицией профильной комиссии, поскольку против данной инвестиционной программы выступили депутаты Объединенного списка, Нацобъединения, Нового Единства и партии «Прогрессивные».

Как заметили многие комментаторы в социальных сетях, получается, что вместо богатых иностранцев депутаты желают видеть в Латвии… велокурьеров, которые развозят еду. А между тем, согласно отчету того же МВД, программа инвестиции в недвижимость в обмен на ВНЖ принесла существенный доход и государству в целом, и многим отраслям бизнеса.

«С 1 июля 2010 года по 31 декабря 2025 года в рамках инвестпрограммы УДГМ получило 21 525 заявлений от лиц, в том числе, 8570 инвесторов и 12 955 членов семей инвесторов, на запрос ВНЖ. За этот период выдано 20 131 первичный ВНЖ. С 1 июля 2010 года 313 инвесторам в выдаче первичного ВНЖ отказано, а аннулировано 3373 выданных ВНЖ. На 1 января 2026 года в Республике находились 1242 инвестора и 1434 члена их семей с действительными ВНЖ.

Вложения нерезидентов, связанные с получением ВНЖ, с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2025 года составили 1,67 млрд. евро.

Из всего средств, вложенных в рамках инвестиционной программы, с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2025 года 83% или 1,39 млрд. евро связаны со сделками на латвийском рынке недвижимости», — говорится в докладе МВД.

...Так или иначе, но в преддверии выборов политики решили эту программу по привлечению средств похоронить. Однако никто не мешает президенту в ноябре, когда в свои права вступит новый Сейм, — выйти с законодательной инициативой о том, чтобы позволить, к примеру, гражданам США, Канады, Израиля, Швейцарии и других стран претендовать на ВНЖ за покупку недвижимости.

И никакого меню на русском!

В четверг, 20-го августа на внеочередном пленарном заседании, как ожидается, депутаты примут в окончательном чтении и поправки в Закон о защите прав потребителей.

Речь идет, в том числе, и о «языковых» предложениях. Напомним, что комиссия парламента по народному хозяйству разработала и одобрила «компромиссный» вариант, который все-таки позволяет клиенту и поставщику услуг (продавцу, парикмахеру, автомеханику и т. п.) самим выбирать удобный для них устный язык общения.

Однако вся письменная информация, касающаяся услуг потребителям (меню, инструкции, заказы товаров через интернет и т. п.), может быть только на госязыке или, в определенных случаях, на других официальных языках стран ЕС.