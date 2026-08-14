Кандидат на пост премьер-министра от "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Об этом Кулбергс заявил в рубрике подкаста агентства ЛЕТА "Политики! Что это вообще было?!".

Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил.

"Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок", - сказал премьер.

Кулбергс сообщил, что ОС еще не обсуждал возможного кандидата на пост президента, так как этот вопрос пока не был актуален. Также в ОС не обсуждался возможный второй срок Ринкевича.

Сейм избрал Ринкевича на пост президента 31 мая 2023 года. На пост президента претендовал также выдвинутый ОС Улдис Пиленс.

После неудачи Пиленса отношения ОС с тогдашними партнерами по правящей коалиции обострились, и объединение оказалось в оппозиции.

Выборы президента в Сейме должны состояться в 2027 году.