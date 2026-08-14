Предприниматель и бывший советник премьера Силини Армандс Брокс в социальной сети X отреагировал на попытки лидера парламентской фракции "Прогрессивные" Андриса Шуваевса "отбиться" от политической ответственности за действия и бездействия этой партии в тот период, когда "прогрессивные" были в правительстве.

"Неспособность "прогрессивных" взять на себя хотя бы часть ответственности за некогда руководимые ими отрасли раздражает. Сегодняшнее утреннее интервью лидера "прогрессивных" Шуваевcа в "Rīta Panorāma" - хороший тому пример.

airBaltic? Нынешнее правительство за ДВА месяца сделало недостаточно. Премьер при этом не говорит «правильных» слов, как это, соответственно, можно сделать вывод, до этого делал министр сообщения, когда это министерство возглавляли прогрессивные.

Оборона? Там вообще все лгут, указывая на то, что в этой сфере не было сделано.

И в довершении - «Новое Единство» якобы призвало рассказывать плохое о прогрессивных, у Шуваева есть об этом надежная информация.

Я понимаю, что в политике очень удобная позиция приписывать себе все то хорошее, что происходило в то время, когда ты был в правительстве, а о проблемах - объяснять, что их создавали други, или сейчас не решило новое правительство. Однако и избиратель понимает, что два месяца в оппозиции не могут погасить почти три года в правительстве".