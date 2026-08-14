Ивар Годманис объяснил, почему Евросоюз продолжает финансировать Латвию и какие циничные экономические интересы стоят за этой поддержкой в эфире TV24 .

Ивар Годманис отметил, что чрезмерное количество доступных средств само по себе может создавать проблемы. "Доказана одна вещь: слишком много денег создает кризис", - сказал Годманис. По его словам, Латвия уже давно получает значительные финансовые ресурсы извне, однако это не обязательно заставляет государство становиться более эффективным.

Годманис также предложил посмотреть на европейскую финансовую политику с прагматичной точки зрения. Он считает, что страны Западной Европы заинтересованы в сохранении механизмов финансирования стран Центральной и Восточной Европы не только из соображений солидарности.

"Знаешь, почему они дают эти деньги? Почему они дают эти деньги на сплочение? По моему мнению, очень цинично и просто", - заявил Годманис.

"Во-первых, они используют наш рынок. Просто все свои товары, без всяких глупостей. Здесь продается все, что приходит из Германии", - сказал Годманис. "И второе - они используют нашу рабочую силу. Ее здесь готовят, а люди уезжают туда работать", - отметил политик.

По мнению Годманиса, именно экономическая взаимозависимость и финансовые механизмы ЕС во многом помогают сохранять единство Евросоюза. "И даже они заинтересованы поддерживать этот механизм сплочения, этот финансовый механизм. Это единственная причина, почему Европа держится вместе", - заявил Годманис