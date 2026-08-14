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«Пора прекратить тратить деньги на »русский мир«!» 3 755

Политика
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Афиша театра им. М. Чехова с заклеинным русским текстом

Афиша театра им. М. Чехова с заклеинным русским текстом

Юрис Улманис вновь требует закрыть русский театр.

Активист кампании за закрытие в Латвии театра им. М. Чехова, писатель и альпинист Юрис Улманис вновь напомнил о себе в социальной сети X:

"Конституционный суд признал, что государство не должно поддерживать содержание на русском языке в СМИ. То же самое надо отнести и к культуре! Пора прекратить тратить миллионы налогоплательщиков на театр Чехова и «русский мир». Интеграция и единство общества в Латвии возможны ТОЛЬКО на базе государственного языка!"

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#русский язык #Латвия #театр #общество #культура #интеграция #политика
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Эдуард Эльдаров
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