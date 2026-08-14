Активист кампании за закрытие в Латвии театра им. М. Чехова, писатель и альпинист Юрис Улманис вновь напомнил о себе в социальной сети X:

"Конституционный суд признал, что государство не должно поддерживать содержание на русском языке в СМИ. То же самое надо отнести и к культуре! Пора прекратить тратить миллионы налогоплательщиков на театр Чехова и «русский мир». Интеграция и единство общества в Латвии возможны ТОЛЬКО на базе государственного языка!"