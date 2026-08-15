В ближайший понедельник глава правительства Андрис Кулбергс проведет заседание коалиционного совета, на котором, в частности, будет обсуждаться вопрос об... обеспечении парламентом принятого в пятницу, 14-го августа, решения Кабмина о мерах стабилизации airBaltic. Напомним, что речь идет о продлении срока возврата оставшейся части кредита до 31-го августа и предоставлении права правительству купить облигации airBaltic на сумму до 30 миллионов евро.

Из-за тяжелой ситуации, которая сложилась в airBaltic, тянуть больше нельзя и решение Сейму необходимо принять уже на внеочередном заседании 20-го августа. По слухам, многие депутаты от правящей коалиции - прежде всего от Нацобъединения и Союза зеленых и крестьян, - рисковать перед выборами не хотят и грозят отказаться участвовать в данном голосовании. Если оппозиция тоже уйдет в отказ, что наверняка, то... Кулбергсу и Ко не позавидуешь. Поэтому в понедельник Кулбергс попытается "прощупать" настрой партнеров.

Вероятно, на заседании правящие вернутся и к вопросу о реализации горе-проекта Rail Baltica - здесь тоже ясности пока мало.

Нельзя исключить, что правящие вернутся и к обсуждению важных поправок в Закон об иммиграции - накануне принятия данного документа Сеймом.