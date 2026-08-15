Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Русский язык в школы никогда не вернется...» 1 132

Политика
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс

Депутат Сейма Артурс Бутанс

Парламентарий сделал заявление в прямом эфире.

Депутат Сейма Артурс Бутанс (Национальное объединение) в социальной сети facebook поделился фрагментом своего выступления в теледебатах на Латвийском ТВ и добавил:

"В латвийские школы русский язык никогда не вернутся - этого Национальное объединение никогда не допустит.

В Латвии растет поколение молодых людей, желающих жить в национальном государстве и принадлежать Европе. Именно изучение государственного языка и языков ЕС - путь к конкурентоспособности и единому обществу".

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #Европа #молодежь #государственный язык #социальные сети #национализм #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: лайнер airBaltic
Изображение к статье: Армандс Брокс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: пациентка и доктор
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Что такое хординг и как справиться с патологическим накопительством
Люблю!
Изображение к статье: Надзиратель в тюрьме
ЧП и криминал
Изображение к статье: женщины и дети
В мире
Изображение к статье: Вантовый мост
Наша Латвия
1
Изображение к статье: гпсс
ЧП и криминал
Изображение к статье: пациентка и доктор
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Что такое хординг и как справиться с патологическим накопительством
Люблю!
Изображение к статье: Надзиратель в тюрьме
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео