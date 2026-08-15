Депутат Сейма Артурс Бутанс (Национальное объединение) в социальной сети facebook поделился фрагментом своего выступления в теледебатах на Латвийском ТВ и добавил:

"В латвийские школы русский язык никогда не вернутся - этого Национальное объединение никогда не допустит.

В Латвии растет поколение молодых людей, желающих жить в национальном государстве и принадлежать Европе. Именно изучение государственного языка и языков ЕС - путь к конкурентоспособности и единому обществу".