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В airBaltic вкачают еще 100 миллионов? 0 72

Политика
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Модель самолета с лого airBaltic

Модель самолета с лого airBaltic

ТВ-3 подсчитало общие возможные вложения государства в национальную авиакомпанию.

Журналисты службы новостей ТВ-3 решили уточнить, какое же решение приняло правительство в эту пятницу, учитывая, что заседание проходило в секретном режиме. И вот что констатировали телевизионщики.

"Несмотря на то, что публично широко обсуждалось, что государство готово одолжить еще 30 млн евро денег подавленной невзгодами авиакомпании «airBaltic», фактически правительство в пятницу приняло решение о гораздо большем пакете поддержки предприятия.

На призыв конкретизировать решение Кабинета министров, ТВ3 в Министерстве сообщения убедились, что поддержан не только этот возможный дополнительный заем до 30 млн евро программы облигаций и отказ от требований по нынешним 50 млн держащихся государством облигаций, превратив их в доли капитала «airBaltic».

"Все эти решения являются частью более широкого спектра мероприятий по реализации бизнес-плана предприятия и упорядочению финансов. Отдельные из этих мер в дальнейшем ходе процесса могут стать необходимы в зависимости от того, как идет реализация бизнес-плана и переговоры с финансовыми партнерами и кредиторами компании. Поэтому уже своевременно необходимо обеспечить и соответствующий мандат Сейма на осуществление возможных дальнейших действий", - говорится в комментарии Министерства сообщения.

Кроме того, правительство решило, что может не только продлить срок возврата утвержденного весной Сеймом внеочередного кредита, но и то, что и от требования остатка этого займа можно было бы отказаться превратить его в доли капитала.

Учитывая все эти существующие и еще возможные обязательства, по подсчетам новостей TV3, фактический рассматриваемый правительством пакет поддержки «airBaltic» оценивается как минимум в 100 млн евро", - говорится в сегодняшнем сюжете ТВ-3.

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#инвестиции #финансы #правительство #airbaltic #экономика
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Эдуард Эльдаров
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