Комиссия Сейма предложила в срочном порядке изменить Закон об иммиграции, чтобы разгрузить Латгальский районный суд. Если поправки будут приняты, дела о продлении задержания иностранцев смогут рассматривать суды по всей Латвии, а не только по месту содержания задержанных.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предлагает срочно изменить Закон об иммиграции. Поправки должны перераспределить между районными и городскими судами дела, связанные с продлением срока задержания иностранцев.

Предлагается отказаться от действующего порядка, при котором такие вопросы рассматривает суд по месту фактического нахождения задержанного. Вместо этого дела смогут распределяться между судами в разных регионах страны.

Необходимость изменений объясняется ростом числа подобных дел. Из-за увеличения потока нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, а также возвращения мигрантов из Литвы, большинство задержанных находятся именно в Латгале. В результате основная нагрузка ложится на Латгальский районный суд.

По данным комиссии, в 2023 году этот суд рассмотрел 76 таких дел, в 2024 году — 62, в 2025 году — 52, а только за первые шесть месяцев нынешнего года — уже 39.

При этом кадровая ситуация остается сложной. Из 44 предусмотренных штатных должностей судей заняты лишь 27, а 17 вакансий остаются свободными.

Фактически изменения должны позволить быстрее рассматривать дела без концентрации всей нагрузки на одном суде.

Поправки предусматривают и еще одно изменение. Из закона предлагается исключить требование обязательно доставлять задержанного иностранца к судье. Как отмечает комиссия, с 2021 года подобные заседания в большинстве случаев уже проводятся по видеоконференцсвязи, что позволяет соблюдать процессуальные права участников без их личного присутствия в зале суда.

При этом право иностранцев обжаловать судебные решения сохраняется, а процессуальные гарантии, по оценке авторов законопроекта, не будут ограничены.

Если закон вступит в силу, заявления о продлении задержания, которые были поданы до этого момента, продолжат рассматриваться по действующим правилам.

Комиссия также отмечает, что предлагаемые изменения не потребуют дополнительных расходов государственного или муниципальных бюджетов. При подготовке поправок проводились консультации с представителями Латгальского районного суда, Судебного совета, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел.