Ровно 4 месяца назад в ту пору оппозиционный депутат Сейма Андрис Кулбергс отказался вообще участвовать в голосовании о предоставлении airBaltic срочного кредита в размере 30 миллионов.

"Тогда у меня не было абсолютно никакой информации. Ноль! Сегодня у меня есть вся информация, принят и бизнес-план", - так теперь уже премьер Андрис Кулбергс в интервью программе De facto Латвийского ТВ объясняет изменение своей позиции. Нынче глава правительства поддерживает и отсрочку возврата кредита и предоставление, в случае необходимости, еще одного займа и превращение облигаций в акции airBaltic.

"Это последняя возможность спасти airBaltic!" - заявляет премьер и подчеркивает, что неплатежеспособность авиакомпании - это самый плохой вариант из всех возможных, учитывая значимость авиакомпании для народного хозяйства страны.

Напомним, что уже завтра пройдет внеочередное собрание держателей облигаций. От этого собрания во многом зависит судьба airBaltic.