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Инициативу об отмене депутатских компенсаций, возможно, успеет рассмотреть еще этот Сейм 0 9

Политика
Дата публикации: 16.08.2026
LETA
Изображение к статье: сейм
ФОТО: Valsts kanceleja

Инициативу об отмене компенсаций депутатам Сейма на транспортные расходы и аренду жилья, которую на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" подписали более 10 000 жителей, возможно, еще успеет рассмотреть нынешний парламент, заявил агентству ЛЕТА глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис.

"Возможно, эту инициативу успеет рассмотреть еще этот Сейм. В сентябре и октябре еще будут регулярные заседания Сейма", - сказал политик.

Он добавил, что одного лишь рассмотрения коллективного заявления будет недостаточно для внесения изменений в систему компенсаций. По словам Рокпелниса, для реализации инициативы потребуются поправки к регламенту Сейма.

"После рассмотрения инициативы, чтобы она вступила в силу, необходимы изменения в регламенте Сейма, а это более длительный процесс. Мы успеем только начать рассмотрение, а завершать придется уже следующему Сейму", - сказал председатель фракции СЗК.

Ранее Рокпелнис уже говорил агентству ЛЕТА, что систему компенсаций депутатам на транспортные расходы и аренду жилья следует сохранить, поскольку она помогает обеспечить равные возможности депутатам из Риги и регионов. По его мнению, у депутатов, избранных от регионов, возможности регулярно встречаться со своими избирателями более ограничены, чем у парламентариев, избранных в Риге.

В то же время Рокпелнис допустил возможность пересмотра размера компенсаций.

Как сообщалось, в четверг инициатива об отмене компенсаций депутатам Сейма на транспортные расходы и аренду жилья собрала необходимые более 10 000 подписей и далее будет передана на рассмотрение в парламент.

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#регионы #депутаты #парламент #инициатива #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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