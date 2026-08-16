Инициативу об отмене компенсаций депутатам Сейма на транспортные расходы и аренду жилья, которую на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" подписали более 10 000 жителей, возможно, еще успеет рассмотреть нынешний парламент, заявил агентству ЛЕТА глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис.

"Возможно, эту инициативу успеет рассмотреть еще этот Сейм. В сентябре и октябре еще будут регулярные заседания Сейма", - сказал политик.

Он добавил, что одного лишь рассмотрения коллективного заявления будет недостаточно для внесения изменений в систему компенсаций. По словам Рокпелниса, для реализации инициативы потребуются поправки к регламенту Сейма.

"После рассмотрения инициативы, чтобы она вступила в силу, необходимы изменения в регламенте Сейма, а это более длительный процесс. Мы успеем только начать рассмотрение, а завершать придется уже следующему Сейму", - сказал председатель фракции СЗК.

Ранее Рокпелнис уже говорил агентству ЛЕТА, что систему компенсаций депутатам на транспортные расходы и аренду жилья следует сохранить, поскольку она помогает обеспечить равные возможности депутатам из Риги и регионов. По его мнению, у депутатов, избранных от регионов, возможности регулярно встречаться со своими избирателями более ограничены, чем у парламентариев, избранных в Риге.

В то же время Рокпелнис допустил возможность пересмотра размера компенсаций.

Как сообщалось, в четверг инициатива об отмене компенсаций депутатам Сейма на транспортные расходы и аренду жилья собрала необходимые более 10 000 подписей и далее будет передана на рассмотрение в парламент.