Использование пиротехники во время празднования 825-летия Риги не означает возвращения салютов в Ригу, пояснила агентству ЛЕТА советница мэра Риги Виестура Клейнбергса Летиция Лива Лукьянска.

Она указала, что это не был классический масштабный салют, который проводился в городе ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника.

Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами она помогала заполнить обширное пространство Даугавы, пояснила советница мэра, подчеркнув, что классические салюты город не использует и в дальнейшем использовать не будет.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил агентству ЛЕТА, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно.

«Очень хорошо, что элемент фейерверка возвращается на официальные городские мероприятия, особенно в такой значимый для города день — 825-й день рождения», — сказал вице-мэр.