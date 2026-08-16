По «стройке века» Rail Baltica какие-то решения ожидаются через месяц — в середине сентября. Участники беседы признали, что в этой связи наступила известного рода апатия, потому что уже годами делаются выводы, мол, «нехорошо», но никаких существенных изменений за этим не следует.

Латвия договорилась о том, что будет искать статьи расходов, которые можно урезать. Ничего не изменилось и в том плане, что поезда Rail Baltica пойдут в обход Риги и придётся придумать, как пассажирам добираться в столицу.

По расходам тоже особых изменений нет: затраты на первый этап составляют 6 миллиардов евро, а государство смогло мобилизовать около 1,5 миллиарда. При самом оптимистическом сценарии, если в будущем многолетнем бюджете ЕС удастся в целом мобилизовать 2 миллиарда, Латвия всё равно будет должна обеспечить оставшуюся сумму. Никто, особенно накануне выборов, не хочет вслух сказать, что скорее всего придётся взять ещё кредит на 1,5-2 миллиарда.

«Меня на этой неделе больше всего рассердила цитата Козловскиса о том, что «мы этот план «Рижской дуги» никуда не отбросили», но ясно, что первый этап таков, каков он есть. Никакого второго этапа не будет. Никогда. Эта «золотая свая» на Даугаве у нас простоит ещё сто лет. Если кто-то воображает, что мы сделаем вариант, проходящий через Латвию, а потом на втором этапе пристыкуем Ригу, то второго этапа не будет. Когда кто-то справится (если справится) с первым этапом, то так проект и будет выглядеть. Никто не будет возиться со вторым», — прогнозирует журналист TV3 Иво Буткевич.

Что касается airBaltic, то участники подкаста прежде всего рекомендуют страховать свои рейсы на случай их отмены.

Если авиакомпания будет объявлена банкротом, то главной целью государственной политики будет «мягкая посадка». В данный момент Латвия как никогда близка к тому, чтобы потерять авиакомпанию. Которая иностранным инвесторам тоже не так чтобы очень нужна.

С учётом всех этих проблем вполне предсказуемо, что при формировании нового правительства никто не захочет возглавить Министерство сообщения.