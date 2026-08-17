В эти минуты начинается внеочередное заседание держателей облигаций airBaltic. Собрание пройдет в удаленном режиме, поскольку большинство держателей облигаций находятся за пределами Латвии. Как ожидается, на сей раз кворум будет. Держателям облигаций предстоит ответить на два ключевых вопроса. Первый - готовы ли они участвовать в спасении авиакомпании. Ситуация действительно такова, что "быть или не быть". Второй вопрос - если держатели облигаций готовы спасать, то тогда им нужно согласиться отложить требования о выплате процентов за облигации, дать добро на превращение облигаций в акции и еще быть готовыми инвестировать дополнительные средства, став фактически реальными собственниками авиакомпании.

Накануне судьбоносного собрания нештатный советник премьера Дидзис Деюс в социальной сети X решил поделиться собственными выводами или, как он выразился, "поговорить о фактах". Он привел 7 важных фактов касающихся airBaltic.

Атис Швинка (бывший министр сообщений -прим.авт.) и Мартынов (председатель совета airBaltic) уволили Гауса и убили первичное предложение на бирже в последний момент. Это был апрель 2025-го. В июне 2025-го было изменено распоряжение о стратегической цели airBaltic, однако первичный выход на биржу (IPO) не вычеркнули. Мартынов и Атис Швинка врали обществу, что займ будет возвращен. Любому думающему человеку было понятно, что не будет возвращен. Так это и случилось. С уменьшенным авиафлотом развивать Ригу, как центр воздушного сообщения, нельзя. Государство потеряло airBaltic. Это случилось в тот момент, когда Бришкенс согласился на бонды (облигации - поясн.авт.), отдав тем самым принятие решений кредиторам, которые сейчас станут владельцами airBaltic, разбавив государственные доли капитала. Структуру капитала и структуру владельцев приведут в порядок в таком процессе, который Латвия не видала и во время приХватизации. Какие самолеты и как будут летать - это решат новые владельцы. У Латвии там будет маленький и тихий голос.

Вот такова реальность, если верить доводам и выводам советника главы правительства.