Неожиданная отставка главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК/KNAB) Екаб Страуме вновь подняла вопрос об эффективности главного антикоррупционного органа Латвии. Эксперты считают, что прежде чем назначать нового руководителя, необходимо понять, насколько результативно бюро использовало значительно выросшие за последние годы ресурсы.

Начальник БПБК Екаб Страуме покинул должность за год до окончания второго срока полномочий. Решение стало неожиданностью: официально он объяснил уход выходом на ведомственную пенсию и заявил, что никакого политического давления на него не оказывалось, сообщает передача "Ничего личного" (ТВ3).

«Я прослужил государству 32 года. Теперь пора перевернуть страницу. Никакого политического или иного давления не было», — заявил Страуме, добавив, что не собирается заниматься политикой и не планирует давать интервью.

Однако специалисты, изучающие вопросы борьбы с коррупцией, считают, что причины обсуждения работы БПБК выходят далеко за рамки кадровых перестановок. По их мнению, деятельность бюро в последние годы заметно утратила эффективность, несмотря на увеличение финансирования и расширение штата.

Страуме возглавил БПБК девять лет назад. Тогда от бывшего сотрудника спецслужб ожидали, что он выведет ведомство из затяжного внутреннего кризиса. Сам бывший руководитель главным достижением называет стабилизацию коллектива, однако исследователи отмечают, что громких результатов в расследовании коррупции высокого уровня за последние годы практически не последовало.

Ассоциированный исследователь Лига Стафецка считает, что второй срок полномочий Страуме оказался крайне слабым.

«Последние годы, последний срок его полномочий были чрезвычайно, чрезвычайно блеклыми», — заявила она.

По словам эксперта, парламент и правительство фактически не ставили перед БПБК конкретных задач и не требовали оценки достигнутых результатов, несмотря на то что ведомство получило дополнительные ресурсы.

За время работы Страуме фонд оплаты труда сотрудников бюро вырос почти вдвое — с более чем 3,3 млн евро в 2019 году до 6,5 млн евро в 2025-м. Количество штатных должностей увеличилось со 152 до 174, а право на ведомственную пенсию получили все сотрудники, включая специалистов по коммуникациям.

При этом ряд наиболее резонансных уголовных дел завершился без обвинительных приговоров. Были прекращены расследования по так называемому «делу строителей», закупкам транспорта для Rīgas satiksme и другим крупным коррупционным эпизодам.

Критика касается не только уголовных расследований. По мнению экспертов, БПБК недостаточно эффективно контролирует финансирование политических партий и проведение предвыборной агитации.

Председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, отвечая на вопрос о работе бюро, предположил: «Может быть, коррупции действительно не так уж много?»

Его коллега по комиссии Айнар Латковскис придерживается иной позиции. По его словам, именно БПБК должно инициировать расследования крупных государственных и муниципальных закупок, однако наиболее громкие дела последних лет начинала Европейская прокуратура.

Такую оценку разделяет и генеральный прокурор Армин Мейстерс. Он заявил, что не удовлетворен результатами расследований в сфере борьбы с коррупцией и обратил внимание, что по ряду резонансных историй признаки коррупционной составляющей до сих пор не получили должной правовой оценки.

На этом фоне мнения о дальнейших действиях разошлись. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что конкурс на должность нового руководителя необходимо объявить как можно скорее, чтобы бюро не оставалось без постоянного главы.

В то же время Лига Стафецка предлагает сначала дождаться результатов масштабной проверки эффективности работы БПБК, которую впервые за всю историю существования ведомства проводит Государственный контроль.

Аудиторы намерены оценить не только использование бюджетных средств, но и весь цикл уголовных расследований — от получения информации о возможном преступлении до судебного разбирательства. Параллельно Государственная канцелярия заказала Латвийскому университету академическое исследование деятельности БПБК, которое также должно оценить систему надзора за бюро и изменения общественного доверия к нему.

Ожидается, что выводы обеих проверок будут представлены в начале следующей весны.

Сегодня главной интригой остается не только вопрос о новом руководителе БПБК, но и о том, насколько эффективно ведомство выполняло свою ключевую задачу — борьбу с коррупцией.