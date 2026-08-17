Министерство культуры предложило изменить законопроект о языках радиовещания и разрешить создавать радиопрограммы не только на латышском, но и на официальных языках других стран Европейского союза. Поправки внесены ко второму чтению в Сейме.

Министерство культуры подготовило предложения к поправкам в Закон об электронных средствах массовой информации, которые могут расширить языковые возможности радиостанций. Ведомство предлагает разрешить создавать и транслировать радиопрограммы не только на государственном языке, но и на официальных языках других стран Европейского союза.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта.

По мнению министерства, такой подход позволит сделать европейское культурное пространство более доступным для жителей Латвии и подчеркнет принадлежность страны к общеевропейской культурной среде.

Если предложения будут поддержаны, радиостанции смогут выпускать программы как на латышском языке, так и на любом официальном языке государства — члена ЕС. Это станет более мягким вариантом регулирования по сравнению с редакцией законопроекта, ранее одобренной Сеймом.

Изменения предлагается внести и в переходные положения закона. Если язык существующей радиопрограммы перестанет соответствовать новым требованиям, заменить его можно будет не только на латышский, но и на язык любого государства Европейского союза.

Фактически речь идет о расширении списка разрешенных языков, но не о возвращении прежнего порядка. Предложение касается только официальных языков стран ЕС.

Напомним, в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки, предусматривающие выдачу лицензий на радиовещание только для программ на государственном языке. Тогда же депутаты одобрили норму, согласно которой радиопрограммы должны создаваться исключительно на латышском языке.

Теперь Министерство культуры предлагает скорректировать эту концепцию. Окончательное решение по поправкам предстоит принять Сейму.