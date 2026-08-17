Латвия попросила Евросоюз выделить дополнительные 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета объединения, чтобы помочь покрыть возросшие расходы на оборону и экономические последствия разрыва связей с Россией, заявил Politico премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

Эта сумма составит почти половину от прогнозируемых оборонных расходов Латвии в размере 15,12 млрд евро за тот же семилетний период. Кулбергс объяснил, что Латвия обеспечивает безопасность стран, находящихся западнее.

«Мы доводим дефицит бюджета до максимум... ...и из этих долгов мы оплачиваем <...> оборону всей Европы», — сказал премьер.

По его словам, значительная часть денег направляется обратно на Запад через закупки вооружений у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов: «Мы подпитываем их экономику».

По данным издания, запрошенная сумма должна быть выделена сверх уже предусмотренного Латвии финансирования.

Кулбергс рассчитывает получить финансирование в рамках предлагаемого ЕС Фонда конкурентоспособности. Как отмечает Politico, торговые отношения между Латвией и Россией существенно сократились после введения Евросоюзом антироссийских санкций.

Власти республики также рассчитывают получить не менее 4 млрд евро на завершение латвийского участка железнодорожного проекта Rail Baltica.