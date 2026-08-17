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На границе Латвии с Беларусью не хватает защитников, надо готовится к диверсиям – президент ЛР 4 1184

Политика
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В оранжевых жилетках – белорусы, в зеленой форме – латыш.

В оранжевых жилетках – белорусы, в зеленой форме – латыш.

ФОТО: president.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Государственной пограничной охране страны необходимо дополнительно до 200 сотрудников для эффективного реагирования на инциденты на латвийско-белорусской границе.

В понедельник Ринкевич вместе с генералами, возглавляющими армию и погранохрану, посетил участки границы с Беларусью, сообщили bb.lv в канцелярии президента ЛР.

В ходе визита президенту подтвердили, что до конца года латвийско-белорусскую границу планируют оснастить технологиями, которые должны повысить эффективность пограничного контроля.

В то же время Ринкевич подчеркнул, что для полноценного использования этих технологий пограничной службе требуются дополнительные кадровые ресурсы – до 200 сотрудников, способных оперативно реагировать на инциденты.

По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае инвестиции, вложенные в технологии, окажутся бесполезными.

Отвечая на вопросы журналистов, президент также призвал общество быть готовым к различным провокациям, в частности к саботажу и диверсиям.

Ринкевичс отметил, что возможности латвийской противовоздушной обороны улучшились. В то же время, пока Россия продолжает войну против Украины, угрозы такого рода становятся новой реальностью для Латвии.

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#Латвия #безопасность #технологии #Беларусь #Эдгар Ринкевич
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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