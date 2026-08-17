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Ситуация в airBaltic: Владельцы облигаций «простили» свои проценты, но ждут ответного хода от правительства 1 255

Политика
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: самолет airBaltic

самолет airBaltic

ФОТО: LETA

Внеочередное заседание бюджетной комиссии Сейма перенесли на среду - видимо, пока правящие не могут договориться о поддержке плана стабилизации национальной авиакомпании.

Итак, на собрании держателей облигаций было достигнуто соглашение о том, что эти самые держатели облигаций не требуют выплат процентов по облигациям - эти проценты превращаются в акции и прибавляются к основной сумме облигаций (кредита). При этом на собрании не решался вопрос о дополнительных финансовых вливаниях в авиакомпанию. Как утверждает руководство авиакомпании, вопрос о дополнительных инвестициях не был включен в повестку дня этого собрания. "Временные условия финансирования до сих пор прорабатываются, и дополнительная информация будет предоставляться держателям облигаций отдельно, как только она будет доступна",- говорится в пресс-релизе airBaltic.

Рискнем предположить, что вопрос о дополнительном финансировании не был включен в повестку дня потому, что держатели облигаций не были готовы чего-то еще вкладывать - по крайней мере, до решения парламента о выдаче правительству полномочий на продление срока возврата кредита и на предоставление еще одного займа в пределах до 30 миллионов. Иными словами, владельцы облигаций хотят дождаться сперва действий от государства. Мол, сначала вы вложите деньги, а потом мы посмотрим.

Однако правящие до выборов не спешат принимать непопулярные решения. По слухам, сегодня представители Союза зеленых и крестьян на коалиционном совете дали понять, что их депутаты в Сейме не готовы поддержать предложенный план стабилизации. В результате было решено перенести заседание комиссии Сейма по бюджету и финансам со вторника на среду - на 9.00. Если же до этого уговорить "зеленых крестьян" не удастся, то тогда премьеру придется идти на поклон к оппозиции - к тем же "прогрессивным", чтобы получить большинство в Сейме. Андрис Кулбергс, видимо, надеется, что "прогрессивные", которые еще совсем недавно сами отвечали за минсообщений и airBaltic, не станут губить авиакомпанию.

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#инвестиции #коалиция #парламент #финансирование #облигации #правительство #airbaltic #экономика
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Эдуард Эльдаров
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