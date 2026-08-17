Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Думе поддержали выделение 1,57 млн евро на развитие водного транспорта в центре Риги 0 72

Политика
Дата публикации: 17.08.2026
LETA
Изображение к статье: Набережная Даугавы
ФОТО: LETA

Депутаты комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1,57 млн евро на развитие водного транспорта на набережной 11 Ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста.

Как пояснили на заседании комитета специалисты самоуправления, 1,57 млн евро необходимы для двух основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста.

В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно - плавучих причалов.

Как сообщалось, на заседании комитета городского развития Рижской думы представители департамента городского развития сообщили, что регулярные перевозки на корабликах между Болдераей и Вецмилгрависом могут начаться в апреле следующего года.

Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект - два рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно пяти месяцев.

Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать.

Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт - 1,50 евро.

Во время пилотного проекта планируется провести опрос пользователей.

Оператор сможет включать в маршрут другие причалы по своей инициативе.

Самоуправление рассматривает два возможных сценария развития сообщения на корабликах - частные услуги либо общественный транспорт, то есть услугу будет обеспечивать самоуправление.

Председатель комитета городского развития Эдгар Бергхолцс пояснил, что потенциал прибрежных территорий в Риге до сих пор не используется в полной мере.

"Водный транспорт может стать важной альтернативой для ежедневных поездок, при этом важно ввести судоходство еще до начала ремонта Вантового моста, так как ремонтные работы существенно затруднят передвижение жителей между обоими берегами Даугавы", - добавил политик.

×
Читайте нас также:
#Рига #инвестиции #транспорт #депутаты #инфраструктура #общественный транспорт #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дума Елгавы
Изображение к статье: Карта Латвии и аварийное убежищ
Изображение к статье: пульт на радио
Изображение к статье: Екаб Страуме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вкусный и полезный завтрак за пять минут - кабачковый бризоль
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пограничники с оборудованием
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманское НАТО
В мире
Изображение к статье: Яблоко
Наша Латвия
Изображение к статье: Чайка на въезде в Даугавпилс
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Патрик Гайлумс
Спорт
Изображение к статье: Вкусный и полезный завтрак за пять минут - кабачковый бризоль
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пограничники с оборудованием
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманское НАТО
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео