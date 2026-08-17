Депутаты комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1,57 млн евро на развитие водного транспорта на набережной 11 Ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста.

Как пояснили на заседании комитета специалисты самоуправления, 1,57 млн евро необходимы для двух основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста.

В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно - плавучих причалов.

Как сообщалось, на заседании комитета городского развития Рижской думы представители департамента городского развития сообщили, что регулярные перевозки на корабликах между Болдераей и Вецмилгрависом могут начаться в апреле следующего года.

Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект - два рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно пяти месяцев.

Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать.

Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт - 1,50 евро.

Во время пилотного проекта планируется провести опрос пользователей.

Оператор сможет включать в маршрут другие причалы по своей инициативе.

Самоуправление рассматривает два возможных сценария развития сообщения на корабликах - частные услуги либо общественный транспорт, то есть услугу будет обеспечивать самоуправление.

Председатель комитета городского развития Эдгар Бергхолцс пояснил, что потенциал прибрежных территорий в Риге до сих пор не используется в полной мере.

"Водный транспорт может стать важной альтернативой для ежедневных поездок, при этом важно ввести судоходство еще до начала ремонта Вантового моста, так как ремонтные работы существенно затруднят передвижение жителей между обоими берегами Даугавы", - добавил политик.