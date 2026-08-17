Среди депутатов Сейма наибольшее вознаграждение в июле 2026 года получила председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS), которой было выплачено 7645,85 евро, свидетельствует опубликованная информация.

Второе по величине вознаграждение в июле получил Янис Грасбергс (NA), которому выплатили 5636,76 евро, тогда как на третьем месте находится Антонина Ненашева (P), чья зарплата достигла 5381,24 евро.

Среди наиболее высокооплачиваемых депутатов также были Райвис Дзинтарс (NA) с 5280,30 евро, Линда Матисоне (AS) с 5216,55 евро и Артурс Бутанс (NA), который получил 5216,79 евро.

Более 5000 евро в июле заработали также Аугустс Бригманис (ZZS) с 5145,42 евро, Айва Виксна (AS) с 5089,29 евро и Янис Вуцанс (ZZS), чьё вознаграждение составило 5017,92 евро.

В свою очередь, к границе в 5000 евро приблизились Андрейс Юдинс (JV) с 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица (JV) и Агнесе Краста (JV), каждой из которых было выплачено по 4948,80 евро.

Более 4800 евро в июле получили также Гунарс Кутрис (ZZS) с 4850,93 евро, Раймондс Бергманис (AS) с 4823,67 евро и Юрис Вилюмс (AS) с 4804,49 евро. Столько же — 4804,49 евро — было выплачено и Чеславу Батне (AS).

Депутаты Сейма получают вознаграждение за работу из средств государственного бюджета. Вознаграждение депутатов, как и других государственных должностных лиц, регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Вознаграждение парламентариев пересматривается каждый год автоматически в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительную часть вознаграждения за исполнение определённой должности в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов.

Депутаты не получают дополнительных доплат к зарплате за участие в заседаниях Сейма и комиссий, делегациях или депутатских группах. Депутатам не выплачиваются премии.

Парламентариям компенсируют расходы, возникшие при осуществлении своих депутатских полномочий. У них есть возможность получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт. Система компенсаций создана так, чтобы те депутаты, которые избраны от более удалённых краёв, находились в равном положении, например, с рижанами.

Максимально допустимый размер компенсации определяется в зависимости от места жительства. Чем ближе к Риге живёт депутат, тем меньше размер возможной компенсации.

Bb.lv сообщал о том, что на прошлой неделе собраны необходимые 10 000 подписей за отмену компенсации расходов депутатов на аренду жилья и транспорт.