После недавних инцидентов с беспилотниками вновь обострилась дискуссия о готовности Латвии к чрезвычайным ситуациям. Несмотря на проведенные реформы, эксперты считают, что между разработанными планами и реальными возможностями по-прежнему остается значительный разрыв.

Инциденты с беспилотниками, произошедшие в Латвии за последние месяцы, вновь заставили специалистов говорить о готовности страны к масштабным кризисам. Хотя после критики Государственного контроля были приняты важные меры, эксперты считают, что система гражданской обороны все еще сталкивается с серьезными практическими проблемами, пишут общественные СМИ.

Четыре года назад Государственный контроль пришел к выводу, что развитию гражданской обороны долгое время уделялось недостаточно внимания, а уровень практической готовности оказался низким. За это время были созданы Центр управления кризисами, система оповещения населения через мобильную связь, проведена инвентаризация убежищ и подготовлены планы гражданской защиты.

Однако, по словам эксперта по гражданской обороне Виталия Ракстиньша, наличие документов само по себе не гарантирует готовности к чрезвычайной ситуации.

«Документы и планы у нас есть. Но вопрос в том, не существуют ли они только на бумаге, были ли они проверены на тренировках и стресс-тестах», — отмечает эксперт.

Аналогичные опасения высказывают и представители самоуправлений. По словам советника Латвийского союза самоуправлений Айно Салминьша, уже несколько лет на закрытых совещаниях обсуждаются одни и те же проблемы: отсутствие четких алгоритмов действий в случае масштабного кризиса, недостаточно проработанные планы эвакуации и отсутствие реалистичных расчетов потоков людей.

Особое беспокойство вызывает вопрос о том, что произойдет спустя первые 72 часа после начала чрезвычайной ситуации. Именно в этот период могут начать ощущаться перебои с поставками, ресурсами и организацией помощи населению.

Еще одна серьезная проблема касается людей, которые не смогут самостоятельно эвакуироваться. В Латвии до сих пор отсутствует единая база данных жителей с ограниченной подвижностью, которым потребуется помощь в случае массовой эвакуации.

В Государственной пожарно-спасательной службе также признают, что при масштабном кризисе могут возникнуть сложности с материальными ресурсами. Кроме того, при необходимости массовой эвакуации стране может не хватить транспорта, водителей и подготовленного персонала для работы в эвакуационных пунктах.

Фактически специалисты сходятся во мнении, что за последние годы система гражданской обороны стала заметно лучше подготовлена на организационном уровне. Однако главным испытанием для нее станет не наличие планов, а способность быстро и эффективно реализовать их в условиях реального кризиса.