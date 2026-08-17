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За роспуск думы Елгавского края подписались всего 57 человек: успеют ли собрать нужное число? 0 86

Политика
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дума Елгавы
ФОТО: LETA

До завершения сбора подписей за проведение референдума о роспуске думы Елгавского края остается около полутора недель, однако необходимый порог пока выглядит недостижимым. На утро понедельника инициативу поддержали всего 57 человек.

Сбор подписей за проведение референдума о роспуске думы Елгавского края идет значительно медленнее, чем требуется для его назначения. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на утро понедельника собрано лишь 57 подписей.

Для того чтобы муниципальный референдум состоялся, необходимо собрать не менее 7060 подписей избирателей. Пока это менее одного процента от требуемого количества.

Кампания по сбору подписей завершится 26 августа. Таким образом, до окончания срока остается около полутора недель, за которые организаторам предстоит собрать еще более семи тысяч подписей.

Фактически нынешние темпы делают проведение референдума крайне маловероятным. Однако сбор подписей продолжается до установленного законом срока, и окончательные итоги будут подведены после его завершения.

Поддержать инициативу могут граждане Латвии и других стран Европейского союза старше 18 лет, которые проживают в Елгавском крае или владеют там недвижимостью. Сделать это можно как в электронном виде через государственные порталы, так и лично в ряде муниципальных учреждений или у нотариуса.

В случае если необходимое количество подписей будет собрано, краевая избирательная комиссия в течение 20 рабочих дней проверит их действительность, после чего примет решение о проведении референдума и назначит дату голосования.

Это первый подобный сбор подписей с момента вступления в силу Закона о местных референдумах в сентябре 2024 года. Именно этот закон впервые дал жителям возможность инициировать референдум о роспуске муниципальной думы.

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#референдум #Латвия #дума #инициатива #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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