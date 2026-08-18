Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экономист предупреждает: возможно, понадобится еще больше денег от государства 0 139

Политика
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет airBaltic

Самолет airBaltic после приземления

ФОТО: LETA

Для того, чтобы вывести авиакомпанию из кризиса еще одного кредита в размере до 30 миллионов будет явно недостаточно.

Как известно, премьер пытается успокоить общественность - мол, после решения собрания держателей облигаций появилась надежда на стабилизацию ситуации в airBaltic. Однако эксперты оптимизма властей не разделяют.

Ситуация, может быть, [уже] не в той точке, что можно сказать, что обратного пути нет и единственное направление - ликвидация предприятия или начало процедуры банкротства. По-прежнему есть вероятность, что предприятие продолжает работать, но и эта возможность по-прежнему находится под очень большим вопросом", - сегодня вечером в интервью ТВ-3 сказал Главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

При этом экономист считает, что, очень возможно, потребуется еще больше помощи от государства, чем до сих пор публично прозвучало, чтобы можно было сделать «airBaltic» хоть сколько-нибудь интересным для привлечения инвесторов. Сейчас фактически решены только проблемы немедленного денежного потока.

Напомним, что в этот четверг Сейм должен будет проголосовать за своего рода план стабилизации airBaltic, предусматривающий и отсрочку возврата кредита и возможность предоставления еще одного займа в размере до 30 миллионов. Но, судя по всему, авиакомпании потребуется намного больше денег.

Дайнис Гашпуйтис

Главный экономист банка SEB

×
Читайте нас также:
#кризис #seb #airbaltic #экономика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сениоры
Изображение к статье: Рейнис Узулниекс
Изображение к статье: airBaltic Эксклюзив!
Изображение к статье: В оранжевых жилетках – белорусы, в зеленой форме – латыш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Альянс России и Ирана
В мире
Изображение к статье: В Сицилии похитили шедевры эпохи Возрождения
Культура &
Изображение к статье: Медицинская помощь в Египте
ЧП и криминал
Изображение к статье: Коровы из Бразилии
В мире
Изображение к статье: Внимание: опасный велосипедист
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Август
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Альянс России и Ирана
В мире
Изображение к статье: В Сицилии похитили шедевры эпохи Возрождения
Культура &
Изображение к статье: Медицинская помощь в Египте
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео