Для того, чтобы вывести авиакомпанию из кризиса еще одного кредита в размере до 30 миллионов будет явно недостаточно.

Как известно, премьер пытается успокоить общественность - мол, после решения собрания держателей облигаций появилась надежда на стабилизацию ситуации в airBaltic. Однако эксперты оптимизма властей не разделяют.

Ситуация, может быть, [уже] не в той точке, что можно сказать, что обратного пути нет и единственное направление - ликвидация предприятия или начало процедуры банкротства. По-прежнему есть вероятность, что предприятие продолжает работать, но и эта возможность по-прежнему находится под очень большим вопросом", - сегодня вечером в интервью ТВ-3 сказал Главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

При этом экономист считает, что, очень возможно, потребуется еще больше помощи от государства, чем до сих пор публично прозвучало, чтобы можно было сделать «airBaltic» хоть сколько-нибудь интересным для привлечения инвесторов. Сейчас фактически решены только проблемы немедленного денежного потока.

Напомним, что в этот четверг Сейм должен будет проголосовать за своего рода план стабилизации airBaltic, предусматривающий и отсрочку возврата кредита и возможность предоставления еще одного займа в размере до 30 миллионов. Но, судя по всему, авиакомпании потребуется намного больше денег.

Дайнис Гашпуйтис

Главный экономист банка SEB