Завтра на свое заседание соберутся депутаты комиссии Сейма по бюджету и финансам. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

В повестке дня один вопрос — план спасения airBaltic. Он состоит из трех основных пунктов.

Первый пункт – продлить срок возврата оставшейся части кредита (чуть более 18 миллионов) до 31-го декабря с возможностью вообще не требовать возврата этих средств, превратив их в акции airBaltic.

Второй – превратить в акции те долговые облигации, которые в свое время государство купило у airBaltic за 50 миллионов евро.

Третий - получить у Сейма мандат на возможность предоставить airBaltic кредит еще на сумму до 30 миллионов.

Да, правительство Кулбергса надеется получить мандат от парламента на внеочередном заседании Сейма уже послезавтра. Времени на размышления практически нет – ситуация, как признал глава правительства, очень тяжелая.

«Это последняя возможность спасти airBaltic!», – заявляет премьер и подчеркивает, что неплатежеспособность авиакомпании – это самый плохой вариант из всех возможных, учитывая значимость авиакомпании для народного хозяйства страны.

Насколько можно понять, если Сейм откажется утвердить представленный план спасения, то национальной авиакомпании грозит неплатежеспособность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Впрочем, дефолт может произойти и в случае, если собрание держателей облигаций в будущем не согласится с предложением отсрочить выплаты процентов по облигациям и превратить облигации в акции.

Также руководство авиакомпании будет просить владельцев облигаций еще вложить средства в авиакомпанию, то есть приобрести акции и таким образом стать основными собственниками airBaltic.

А не надо было женщину обижать

Напомним, что ровно четыре месяца назад, когда Сейм решал вопрос о предоставлении авиакомпании срочного кредита в размере 30 миллионов евро, Андрис Кулбергс, в ту пору оппозиционный депутат, вообще отказался от участия в голосовании, заявив, что он не может поддержать выдачу кредита.

Тогдашний премьер Эвика Силиня, как известно, долго уговаривала депутатов согласиться на оказание авиакомпании финансовой помощи — прежде всего, для погашения резко возросшей стоимости горючего.

И вот сейчас Кулбергс сам оказался в «роли Силини» – сейчас ему придется «бегать к депутатам» и объяснять необходимость спасти airBaltic. При этом каждый из парламентариев понимает, что принятие непопулярного решения может обернуться провалом на предстоящих уже 3-го октября сеймовских выборах.

Чем закончатся попытки премьера — узнаем уже совсем скоро.