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Глава МИД Латвии предупредила о риске диверсий, несмотря на отсутствие прямой военной угрозы 1 23

Политика
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Байба Браже

Байба Браже.

ФОТО: LETA

Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, однако стране необходимо быть готовой к другим формам давления, включая диверсии. Об этом заявила министр иностранных дел Байба Браже, комментируя ситуацию с безопасностью в регионе.

В настоящее время Латвия, как и другие страны НАТО, не сталкивается с прямой военной угрозой. Об этом в эфире программы «900 секунд» (TV3) заявила министр иностранных дел Байба Браже.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия по-прежнему остается серьезным фактором риска для европейской безопасности.

«Россия является и останется угрозой для всей евроатлантической безопасности — как для стран НАТО, так и для других государств Европы. Это связано с тем, что Россия совершенно не продемонстрировала готовности к миру в Украине», — сказала Браже.

По словам министра, отсутствие непосредственной военной угрозы не означает, что риски для безопасности снизились.

Она отметила, что государственным учреждениям необходимо учитывать возможность различных диверсий и быть готовыми к разным вариантам развития событий.

«Все страны должны быть готовы к различным сценариям», — подчеркнула Браже.

О подобных рисках ранее предупреждали и латвийские спецслужбы.

По их оценке, Россия усиливает враждебную активность в отношении стран Балтии, используя не только традиционные методы, но и гибридные инструменты.

В частности, речь идет о попытках вербовать исполнителей через мессенджер Telegram для совершения диверсий, а также о планах использовать международные судебные инстанции для распространения утверждений о якобы нарушении прав русскоязычного населения.

Такие действия рассматриваются как часть более широкого комплекса гибридных угроз, с которыми, по оценке латвийских властей, стране придется сталкиваться и в дальнейшем.

Заявление главы МИД подтверждает, что основное внимание сейчас уделяется не риску прямого военного нападения, а противодействию диверсиям и другим формам гибридного воздействия.

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#НАТО #Латвия #безопасность #спецслужбы #Байба Браже #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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