Старение населения, снижение рождаемости и растущая нагрузка на пенсионную систему вновь делают актуальной дискуссию о ее будущем. Пока политики избегают разговоров о повышении пенсионного возраста, прогнозы показывают, что уже через несколько лет социальный бюджет может столкнуться с дефицитом.

Вопрос устойчивости пенсионной системы Латвии вновь выходит на первый план. На фоне снижения рождаемости и старения населения эксперты все чаще говорят о том, что стране рано или поздно придется принимать новые решения, которые определят, как будет работать пенсионная система в будущем, пишет Dienas Bizness.

По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии насчитывалось 437,8 тысячи пенсионеров при общей численности населения 1,857 миллиона человек. Это означает, что пенсионером является почти каждый четвертый житель страны.

В то же время, по информации Службы государственных доходов, в декабре прошлого года в Латвии было зарегистрировано 808 269 наемных работников. При этом часть пенсионеров — около 65–68 тысяч человек — продолжает работать, поскольку хочет оставаться активной, нуждается в дополнительном доходе или не накопила достаточный трудовой стаж.

Демографическая ситуация заметно изменилась за последние десятилетия. В 1999 году в Латвии проживало 2,42 миллиона человек, а пенсионеров было около 521 тысячи. Несмотря на то что число пенсионеров сократилось, население страны уменьшилось еще сильнее, поэтому их доля в общей численности жителей выросла.

Именно демографические изменения стали одной из причин постепенного повышения пенсионного возраста. Сейчас мужчины и женщины выходят на пенсию в 65 лет, а с 2025 года минимальный страховой стаж для получения пенсии по возрасту увеличен с 15 до 20 лет.

Пока вопрос нового повышения пенсионного возраста официально не стоит. Более того, в преддверии выборов политики избегают подобных инициатив, поскольку они могут вызвать негативную реакцию избирателей, особенно людей предпенсионного возраста.

Однако полностью уйти от этой темы, вероятно, не удастся. Министерство финансов уже прогнозирует, что при сохранении нынешней политики профицит фондов социального страхования будет постепенно сокращаться, а к 2030 году может смениться небольшим дефицитом.

Это не означает, что решение о повышении пенсионного возраста уже принято или неизбежно. Но финансовые прогнозы показывают, что вопрос долгосрочной устойчивости пенсионной системы в ближайшие годы вновь окажется в центре политической повестки.