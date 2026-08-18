Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что готов отказаться от запланированного на следующий год повышения своей зарплаты. Одновременно он сообщил о намерении добиваться введения в Латвии базовой пенсии уже со следующего года.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что не возражает против замораживания своей зарплаты, если такое решение будет принято. Об этом он сказал в эфире программы «Утренняя панорама», комментируя индексацию пенсий и будущий рост зарплат министров.

По словам главы Минблага, после осенней индексации пенсионеры, получающие пенсию около 700 евро, будут в среднем получать на 30–40 евро больше. Он признал, что такое увеличение нельзя назвать значительным.

При этом министр отметил, что за последние двенадцать месяцев инфляция составила 2,39%, поэтому, по его мнению, размер индексации следует рассматривать с учетом роста цен.

Во время интервью журналисты напомнили о том, что в следующем году предусмотрено повышение зарплат министров. Узулниекс ответил, что сравнивать эти вопросы напрямую некорректно, однако лично он готов отказаться от увеличения своего дохода.

«Если это необходимо, мою зарплату тоже можно заморозить», — заявил министр.

Кроме темы зарплат, Узулниекс вновь поднял вопрос введения базовой пенсии. По его словам, соответствующая инициатива уже давно существует, однако до сих пор не была реализована.

Министр сообщил, что намерен добиваться введения базовой пенсии с будущего года. При этом он заявил, что принять такое решение раньше, по его мнению, помешали разногласия внутри предыдущей правящей коалиции.

Таким образом, глава Минблага одновременно обозначил две позиции: готовность отказаться от повышения собственной зарплаты и намерение продвигать изменения в пенсионной системе. Окончательные решения по обоим вопросам будут зависеть от правительства и Сейма.