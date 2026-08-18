Уже завтра слуги народа, работающие в комиссии по социальным делам, обсудят инициативу "Нового Единства" о сохранении родительского пособия в размере 75% тем родителям, которые вышли на работу до достижения ребенком полутора лет. Эта норма закона действует до конца года и депутаты перед выборами хотят показать свою особую заботу о семьях с маленькими детьми и о будущих родителях и продлить срок действия данной нормы. Также комиссия обсудит и инициативу Нацобъединения о включении в трудовой стаж матерей период воспитания детей в 1991-1995 годах. До сих пор этот период не зачислялся в трудовой стаж, что уменьшало размер пенсии.

Комиссия по публичным расходам и ревизии обсудит вызвавшую бурный резонанс в социальных сетях тему финансирования государством тех или иных сомнительных исследований.

Депутаты подкомиссии по развитию Латвии обсудят законопроект, который предусматривает поддержку государством восточных территорий. Как мы уже сообщали, бюджетная комиссия на закрытом заседании обсудит план стабилизации airBaltic.

В гости к депутатам комиссии по обороне и внутренним делам заглянет глава МВД Янис Домбрава, который расскажет о мерах по противодействию проникновению в страну нелегальных мигрантов и о деталях начатой в этой связи операции "Оборотень".