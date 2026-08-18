Андрис Кулбергс вытянул счастливый билет – вчерашний оппозиционер уже вскоре после вступления в должность премьера стал самым популярным политиком, а его Объединенный список вот уже второй месяц подряд возглавляет рейтинг самых популярных политических сил страны.

Народ в роли кредитора

Сами избиратели во время опросов не скрывают – они выдали новому, амбициозному, харизматичному премьеру своего рода кредит доверия. Но, как и всякий кредит, он не безграничен и, судя по всему, скоро может закончиться.

Тем более, что правительство Кулбергса уже отработало 2,5 месяца, то есть большую часть, ведь выборы уже 3-го октября. Формально правительство Кулбергса будет работать еще месяц после выборов – до момента утверждения уже следующим Сеймом нового правительства. Однако после 3-го ноября, если не удастся создать новое правительство, Кулбергс и министры уже будут находиться в статусе и.о.

Так или иначе, но пора уже Кулбергсу предъявить народу какие-то — пусть хоть и промежуточные, но результаты. Их же пока нет!

Борьба с бюрократией, как и можно было ожидать, увязла в… бюрократии — нет ни громких решений, ни даже технических…

Заявленный аудит сомнительного Фонда интеграции общества, судя по всему, завершится незадолго до выборов и никаких решений это правительство принять уже не успеет.

Что же касается намерения премьера вернуть на работу чиновников, которые работают удаленно, то во-первых, опять-таки едва ли правительство успеет такое решение принять, а во-вторых — что это собственно поменяет? Ну вернутся те клерки, которые выполняли работу на компьютере удаленно и дальше что? Расходы от этого только вырастут!

Обещанное правящими сокращение административных расходов, очевидно, не случится — менять бюджет текущего года никто не будет, а проводить резкое сокращение административных расходов при составлении бюджета-2027 может привести к тому, что Объединенный список потеряет голоса избирателей-чиновников. Понятно, что Кулбергс на это не пойдет, ведь он только-только, судя по рейтингам, заручился поддержкой чиновничьего электората, который массово убежал от «Нового Единства».

\\Попасть под поезд. Еще хуже — под самолет

А как там с реализацией мега-проектов, которые Кулбергс взял под личный контроль? Если мы говорим про Rail Baltica, то здесь особой ясности нет. Известно лишь то, что расходы на стройку века максимально оптимизировали, но при этом собираются достроить и мост возле Рижского Центрального вокзала, и мост возле аэропорта «Рига». Однако неизвестно, где взять на это деньги.

Также неизвестно, будет ли поезд делать остановку хотя бы на рижском вокзале, или на первом этапе те же рижане смогут «поймать» состав лишь на станции Саласпилс?!

Второй проект — проект спасения airBaltic – самый тяжелый. Он может политически очень больно ударить по Кулбергсу и Ко в случае, если власти все-таки снова залезут в карман налогоплательщиков. А все к этому идет.

Вполне возможно, что премьер сотоварищи все-таки успеет хоть что-то сделать для народа. В любом случае, за оставшиеся полтора месяца до выборов избиратели еще не успеют разочароваться в своем новом кумире, и все у него будет хорошо. А у остальных латвийцев?