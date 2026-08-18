Поправки в закон могут быть рассмотрены уже завтра.

Депутаты Сейма от фракции Союза зеленых и крестьян внесли в парламент поправки в Закон о надзоре за оборотом продовольствия, которые предусматривают огромные штрафы - от 40 до 150 штрафных единиц (от 200 до 750 евро), - за невладение работниками в том числе и общепита, - государственным языком на уровне, необходимом для обеспечения здоровья жителей и обеспечения продовольственной безопасности.

Хотя напрямую в аннотации об этом не говорится, но понятно, что парламентарии хотят ударить по обслуживающему персоналу, условно говоря, кебабниц и других такого рода заведений, работники которых, мягко говоря, не сильно владеют латышским.

Можно предположить, что субъектами этого закона станут и представители Bolt и Wolt, которые нанимают "самозанятых велосипедистов", которые тоже развозят еду из ресторанов и бистро, но при этом не владеют госязыком.

Поправки могут быть рассмотрены и переданы в комиссию Сейма уже на внеочередном заседании парламента в этот четверг.