Не все депутаты парламента, входящие в правящую коалицию, готовы в преддверии выборов голосовать за план стабилизации airBaltic. Премьеру придется долго и упорно уговаривать партнеров по власти и, возможно, даже обратиться к помощи оппозиции.

Уже завтра в 9.00 на внеочередное закрытое заседание соберутся депутаты Сейма, работающие в комиссии по бюджету и финансам. В повестке дня один. ну очень горячий вопрос - об утверждении плана стабилизации airBaltic. Первоначально заседание было запланировано на сегодня, но после вчерашнего коалиционного совета было решено заседание передвинуть на один день - в надежде, что премьеру сотоварищи удастся уговорить депутатов Сейма от Союза зеленых и крестьян все-таки поддержать план стабилизации, который, включает в себя не только отсрочку возврата кредита, но и предоставление правительству мандата на еще один кредит - в пределах 30 миллионов евро. Если комиссия по бюджету одобрит этот проект плана стабилизации, то тогда документ пойдет на утверждение пленарного заседания Сейма, которое состоится уже в этот четверг, 20-го августа. Однако если "зеленые крестьяне" откажутся за этот план голосовать, то тогда Андрису Кулбергсу придется искать поддержки у оппозиции. При этом совершенно очевидно, что фракция "Латвия на первом месте" и поддерживающие ее часть независимых депутатов за этот план голосовать не будут. Таким образом, Кулбергсу и Ко остается только просить помощи у "прогрессивных" - исходя из того, что представители этой партии в прошлом правительстве руководили министерством сообщений и отвечали за airBaltic.

По неофициальной информации, за план Кулбергса не хотят голосовать и отдельные депутаты Нацобъединения.

Всем очевидно, что даже если план будет поддержан, это не решит всех проблем национальной авиакомпании и лишь позволит выиграть время - дотянуть до выборов. Напомним, что в бизнес-плане самой авиакомпании говорится о необходимости привлечь еще 225 миллионов и плюс 100 миллионов - в основной капитал.