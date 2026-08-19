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А то им на хлебушек не хватает - зарплаты министров увеличат на 437 евро, депутатов — на 246 евро 2 307

Политика
Дата публикации: 19.08.2026
LETA
Изображение к статье: Зал заседаний Сейма
ФОТО: LETA

Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров увеличатся на 437 евро, а депутатов Сейма — на 246 евро, свидетельствует информация Государственной канцелярии, опубликованная на сайте Кабинета министров.

Планируется, что в следующем году министры будут получать 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а зарплата депутатов Сейма составит 4576 евро брутто.

Зарплата президента государства, председателя Сейма и премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получают по 8659 евро до уплаты налогов, то в следующем году их зарплата составит 9153 евро в месяц.

В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что Закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает обязанность Государственной канцелярии до 1 мая каждого года публиковать на своём сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год.

В то же время в процессе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут приниматься решения, которые ограничивают рост зарплат или полностью его замораживают.

Например, при формировании бюджета на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя согласно установленной законом методике расчёта повышение должно было быть больше, фактический рост ограничили 2,6%.

При подготовке бюджета на 2026 год, в свою очередь, было принято решение не повышать базовую месячную зарплату вообще — рост составил 0%. Поэтому в 2026 году базовые месячные зарплаты сохранились на уровне 2025 года.

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#финансы #зарплата #депутаты #бюджет #министры #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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