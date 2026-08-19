Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Декларации чиновников в Латвии могут перестать быть полностью открытыми: что предлагают власти 2 724

Политика
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич

Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич.

ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Андрис Кулбергс считают, что Латвии следует пересмотреть действующий порядок доступа к декларациям должностных лиц. Один из обсуждаемых вариантов — разрешить просмотр базы данных только пользователям, прошедшим идентификацию.

В Латвии вновь поднят вопрос о том, насколько открытыми должны оставаться декларации государственных должностных лиц. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что нынешний порядок, при котором любой человек может просматривать декларации без авторизации, требует серьезного пересмотра.

По словам главы правительства, свободный доступ к таким данным может создавать риски для безопасности. Он отметил, что информация из деклараций позволяет установить связи между чиновниками и членами их семей, а это, по его мнению, может представлять угрозу.

Именно поэтому президент и премьер обсудили возможность изменить существующий порядок и предоставить доступ к базе данных только идентифицированным пользователям. При этом Кулбергс подчеркнул, что речь пока идет лишь о начале дискуссии — никаких решений по этому вопросу еще не принято.

Фактически власти предлагают не закрыть декларации, а изменить способ доступа к ним. Это позволило бы видеть, кто именно просматривает содержащиеся в базе сведения.

Президент Эдгар Ринкевич отметил, что подобные споры возникают не впервые. По его словам, вопрос требует взвешенного обсуждения, поскольку необходимо найти баланс между прозрачностью работы государственных должностных лиц и защитой их личной безопасности.

При этом президент отдельно подчеркнул, что не выступает за полное закрытие информации. В частности, журналисты, по его мнению, должны сохранить возможность полноценного доступа к базе данных.

Сейчас декларации государственных должностных лиц, где содержатся сведения о доходах, накоплениях, долговых обязательствах, ближайших родственниках и другой информации, размещены в базе данных Службы государственных доходов. Для их просмотра не требуется регистрация или авторизация.

Обсуждение только начинается, поэтому пока действующий порядок остается без изменений. Если власти решат менять систему доступа, соответствующие предложения еще предстоит разработать и публично обсудить.

×
Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
1
0
0
4

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: логотипы CSDD и Tet, силуэт хакера, цифровой замок
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: csdd
Изображение к статье: Самолеты airBaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: за рулем
Наша Латвия
Изображение к статье: Простая ловушка для мух, которую можно сделать за две минуты
Дом и сад
Изображение к статье: Новый «Человек-паук» с Томом Холландом собрал $2 млрд всего за три недели
Культура &
1
Изображение к статье: Лилии на даче: стоит ли выкапывать ежегодно или оставить на 10 лет
Дом и сад
Изображение к статье: Питбуль на концерте
ЧП и криминал
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава
Политика
1
Изображение к статье: за рулем
Наша Латвия
Изображение к статье: Простая ловушка для мух, которую можно сделать за две минуты
Дом и сад
Изображение к статье: Новый «Человек-паук» с Томом Холландом собрал $2 млрд всего за три недели
Культура &
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео