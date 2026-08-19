Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Андрис Кулбергс считают, что Латвии следует пересмотреть действующий порядок доступа к декларациям должностных лиц. Один из обсуждаемых вариантов — разрешить просмотр базы данных только пользователям, прошедшим идентификацию.

В Латвии вновь поднят вопрос о том, насколько открытыми должны оставаться декларации государственных должностных лиц. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что нынешний порядок, при котором любой человек может просматривать декларации без авторизации, требует серьезного пересмотра.

По словам главы правительства, свободный доступ к таким данным может создавать риски для безопасности. Он отметил, что информация из деклараций позволяет установить связи между чиновниками и членами их семей, а это, по его мнению, может представлять угрозу.

Именно поэтому президент и премьер обсудили возможность изменить существующий порядок и предоставить доступ к базе данных только идентифицированным пользователям. При этом Кулбергс подчеркнул, что речь пока идет лишь о начале дискуссии — никаких решений по этому вопросу еще не принято.

Фактически власти предлагают не закрыть декларации, а изменить способ доступа к ним. Это позволило бы видеть, кто именно просматривает содержащиеся в базе сведения.

Президент Эдгар Ринкевич отметил, что подобные споры возникают не впервые. По его словам, вопрос требует взвешенного обсуждения, поскольку необходимо найти баланс между прозрачностью работы государственных должностных лиц и защитой их личной безопасности.

При этом президент отдельно подчеркнул, что не выступает за полное закрытие информации. В частности, журналисты, по его мнению, должны сохранить возможность полноценного доступа к базе данных.

Сейчас декларации государственных должностных лиц, где содержатся сведения о доходах, накоплениях, долговых обязательствах, ближайших родственниках и другой информации, размещены в базе данных Службы государственных доходов. Для их просмотра не требуется регистрация или авторизация.

Обсуждение только начинается, поэтому пока действующий порядок остается без изменений. Если власти решат менять систему доступа, соответствующие предложения еще предстоит разработать и публично обсудить.