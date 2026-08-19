Министр внутренних дел Янис Домбрава в социальных сетях отчитался о результатах наведения порядка на границе.

"Когда я вступил в должность, погранохране через камеры видеонаблюдения была обеспечена полноценная видимость всего около 3% от общей протяженности всей латвийско-белорусской границы. После более жесткого разговора в июле - все изменилось в положительную сторону.

Став министром, я констатировал, что несмотря на то, что на протяжении многих километров камеры видеонаблюдения на границе были уже установлены, пограничная охрана не имела доступа к камерам.

Пограничная охрана еще в июне видела всего в 5 километрах от всей границы BLR-LAT. Пришлось жестче поговорить и в течение двух недель была обеспечена пограничная охрана видимостью в 108 километрах от границы LAT-BLR. Сейчас сотрудничество с LVRTC выглядит хорошо. Видимость оставшихся километров также будет обеспечена более стремительными темпами, чем предполагалось ранее. Почему это не было сделано раньше? Пусть это оценивают другие, я сосредоточу свое время на том, чтобы укреплялась безопасность нашей страны и устранялись неэффективность и расточительность в ведомстве внутренних дел.

Если будет возможность остаться на посту, то уже в ближайшие месяцы смогу сообщить о завершении работ по установке камер на границе LAT-BLR. Впрочем, мы, скорее всего, будем реализовывать еще несколько дополнительных проектов, чтобы противник не мог незаметно подойти", - написал в социальных сетях глава МВД.