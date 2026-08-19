Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что система управления государственными предприятиями нуждается в кардинальной реформе. По его мнению, многие руководящие должности занимают не сильнейшие специалисты, а люди, назначенные по политическим причинам.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил с резкой критикой системы управления государственными предприятиями, заявив после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, что она находится в критическом состоянии.

По словам главы правительства, существующая модель не обеспечивает достаточной ответственности руководителей, а сами структуры управления многих государственных компаний превратились в «политические пансионаты».

Кулбергс также поставил под сомнение соответствие зарплат руководителей уровню их ответственности.

«Это потому, что это политический пансионат», — заявил премьер, объясняя, почему, по его мнению, нынешняя система не работает эффективно.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о ситуации в CSDD, а о принципах управления государственными предприятиями в целом.

По словам премьера, на руководящие должности нередко назначаются не лучшие специалисты рынка, а люди, которые переходят из одной государственной структуры в другую. В результате, считает Кулбергс, страдает качество управления.

Фактически премьер предлагает изменить сам подход к формированию советов и правлений государственных компаний, усилив персональную ответственность их руководителей за принятые решения и реальные результаты работы.

В качестве примера он привел председателя совета CSDD Кристиана Годиньша, который в среду объявил об отставке. По словам Кулбергса, руководитель объяснил, что поручил внедрить меры по обеспечению кибербезопасности, однако премьер считает этого недостаточным.

«Нужно было не только дать поручение, но и убедиться, что оно выполнено. Такие ответы непрофессиональны», — заявил глава правительства.

Кулбергс также упомянул Latvijas valsts meži, которое этим летом тоже подверглось кибератаке. По его мнению, в подобных случаях необходимо устанавливать конкретных ответственных лиц, например тех, кто своевременно не обновил критически важные IT-лицензии.

По словам премьера, проблемы чаще возникают там, где вместо личной ответственности начинают искать политическое прикрытие и оправдания.

Поводом для столь жестких заявлений стала недавняя кибератака на CSDD, произошедшая в ночь с 7 на 8 августа. Тогда злоумышленники похитили персональные данные 1,2 миллиона человек и сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. После инцидента об отставке объявили сначала правление, а затем и совет дирекции.

Кулбергс заявил, что бюро премьер-министра уже занимается пересмотром системы управления государственными предприятиями. Какими именно будут будущие изменения, пока не уточняется.