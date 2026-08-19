Последствия крупнейшей кибератаки на CSDD привели к кадровым решениям. Рано утром совет дирекции подал в отставку, а министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что не видит возможности для дальнейшей работы и нынешнего правления предприятия. Позже и правление CSDD сообщило об отставке.

Кризис вокруг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), вызванный масштабной утечкой персональных данных, перешел в кадровую плоскость. В среду совет предприятия официально подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке.

Утром министр собрал на встречу совет и правление CSDD. Еще до ее начала он получил заявления членов совета о сложении полномочий. Во время встречи Козловскис заявил руководству дирекции, что в сложившейся ситуации не видит оснований для продолжения работы нынешнего состава правления, и призвал всех его членов также уйти в отставку.

Председателем совета CSDD являлся Кристиан Годиньш, независимыми членами совета — Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. Председателем правления CSDD - Айвар Аксенок, членами правления — Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.

Годиньш сообщил агентству ЛЕТА, что совет в пределах своих полномочий и компетенции выполнил все необходимые действия. По его словам, вопросам безопасности информационных технологий (IT) на протяжении длительного времени уделялось повышенное внимание, в том числе на нескольких заседаниях совета правлению поручалось информировать о мерах по усилению кибербезопасности и повышению устойчивости систем.

«К сожалению, события последнего времени в Латвии и других странах Европейского союза подтверждают, что масштабы и сложность кибератак растут, и ни одно предприятие или учреждение не может быть полностью защищено, несмотря на реализованные меры безопасности», — сказал он.

Годиньш отметил, что совет единогласно считал необходимым провести внешний аудит IT-безопасности и внутренний аудит в полном объеме и в независимом порядке для объективной оценки ситуации.

«Учитывая прозвучавшие в публичном пространстве заявления и сложившуюся ситуацию, по мнению совета, полноценное проведение такого процесса в нынешних условиях уже невозможно. В то же время следует подчеркнуть, что услуги предприятия продолжают предоставляться как очно, так и в электронной среде», — отметил теперь уже бывший председатель совета.

Однако через несколько часов и правление Дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, о чем сообщил агентству ЛЕТА председатель правления CSDD Айварс Аксенок. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенок сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет.

Одновременно министр распорядился ускорить служебное расследование, которое должно установить обстоятельства кибератаки, причины масштабной утечки данных и определить круг ответственных лиц.

Особое внимание проверяющие уделят договору между CSDD и компанией Tet, которая обеспечивает обслуживание и мониторинг IT-инфраструктуры дирекции. По словам Козловскиса, предприятие ежемесячно платит подрядчику значительные суммы за услуги в сфере кибербезопасности, поэтому необходимо выяснить, насколько эффективно выполнялись предусмотренные контрактом обязательства.

Этот вопрос приобрел особую актуальность после заявления председателя правления CSDD Айвара Аксенока, который ранее сообщил, что специалисты Tet не обнаружили кибератаку, а сам инцидент выявили сотрудники дирекции.

Министр подчеркнул, что сейчас приоритетом остается обеспечение бесперебойной работы CSDD, защита информационных систем и восстановление доверия общества к учреждению.

Кроме того, Козловскис считает, что CSDD и Cert.lv должны как можно скорее предоставить жителям понятные рекомендации о том, какие меры следует принять для защиты своих персональных данных после утечки.

Кибератака произошла в ночь с 7 на 8 августа. По данным Cert.lv, злоумышленники похитили персональные данные около 1,2 миллиона физических лиц и сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. В базу попала информация о платежах, поступавших в CSDD за последние 18 лет.

Согласно данным Электронной системы закупок, в 2022 году CSDD заключила с компанией Tet пятилетний договор на обеспечение и управление IT-инфраструктурой государственного реестра транспортных средств и их водителей. Первоначальная стоимость контракта составила почти 9 млн евро без НДС, а весной этого года была увеличена до 9,043 млн евро.

К исполнению договора Tet привлекла двух субподрядчиков — Corporate Systems и Kyndryl Latvia.

При этом компания Corporate Systems уже фигурировала в другом резонансном расследовании. В марте этого года Государственная полиция в рамках уголовного процесса Европейской прокуратуры по делу о предполагаемом мошенничестве в сфере IT-закупок задержала 21 человека, включая владельца компании Айгара Церуса. Позже он был освобожден из-под стражи. На данный момент нет информации, что это расследование связано с кибератакой на CSDD.

Контрольный пакет акций Tet принадлежит государству, а оставшаяся доля — шведской группе Telia. Сейчас латвийское правительство ведет процесс выкупа долей Telia в компаниях Tet и LMT.

Расследование обстоятельств кибератаки продолжается, а его результаты должны быть представлены министру сообщения уже в начале сентября. Именно после этого станет ясно, какие кадровые решения будут приняты в отношении руководства CSDD и какие выводы сделают в отношении системы киберзащиты одного из важнейших государственных реестров страны.