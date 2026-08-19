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Кто о чем: нет данных о том, что утечка из ДБДД угрожает проведению выборов в Сейм - ЦИК 0 67

Политика
Дата публикации: 19.08.2026
LETA
Изображение к статье: урна для голосования
ФОТО: LETA

В распоряжении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в настоящее время нет информации о том, что утечка данных Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) могла бы повлиять на ход выборов или поставить их под угрозу, сообщили агентству ЛЕТА в ЦИК.

В комиссии подчеркнули, что безопасность избирательных систем является одним из главных приоритетов, и организаторы выборов уверены, что органы безопасности делают все необходимое для предотвращения любых угроз избирательному процессу.

В ЦИК признали, что недавние киберинциденты в очередной раз подтвердили необходимость особенно тщательной проверки безопасности избирательных систем, а также своевременного выявления и устранения возможных уязвимостей.

В комиссии сообщили, что тестирование избирательных систем проводится с начала июля. Проверяется как производительность систем, так и возможные уязвимости. Тестирование проводит предприятие "Tet", а его результаты повторно проверяет "CERT.LV".

На вопрос о мерах по усилению защиты данных жителей в ходе избирательного процесса в ЦИК указали, что электронный онлайн-реестр избирателей во время выборов используется для проверки права граждан на участие в голосовании и регистрации их участия в выборах. В системе обрабатываются только данные, необходимые для обеспечения избирательного процесса, и она не предназначена для накопления обширной информации о различных сферах жизни жителей.

В рамках подготовки к выборам в Сейм 2026 года проводится усиленная проверка безопасности модулей избирательной платформы, включая электронный онлайн-реестр избирателей. Она включает независимый аудит кибербезопасности, в ходе которого оцениваются не только сами информационные системы, но и процесс их разработки.

В ЦИК отметили, что Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) длительное время сотрудничает с "Cert.lv", используя предоставляемые им услуги кибербезопасности для мониторинга инфраструктуры и информационных систем, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы и реагировать на них.

Дополнительно проводятся тестирование производительности и интеграционное тестирование избирательной платформы, чтобы перед выборами убедиться в безопасности, стабильности и непрерывности работы систем.

В то же время из соображений безопасности публично не раскрываются техническая архитектура конкретных защитных решений, их конфигурация, подробные результаты проверок безопасности и информация о выявленных уязвимостях.

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#выборы #ЦИК #безопасность #кибербезопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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