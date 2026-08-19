Как сообщал bb.lv, на этой неделе премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил, что получить от Брюсселя 7 млрд евро на покрытие военных и экономических расходов, вызванных российской угрозой.

Через пару дней премьер подробно расшифровал, что он хочет. Политик пояснил агентству LETA, что сдерживание угроз на границе Латвии приносит пользу всей Европе.

«Если граница держится, безопаснее становится и Бавария, и другие регионы Европы, независимо от того, платит ли за это Бавария. Когда выгоды общие, а расходы территориально сконцентрированы, результат всегда один — недостаточные инвестиции», — считает премьер.

Он добавил, что и «рыночная цена латвийского долга» выше именно потому, что Латвия находится у границы. В результате государство платит более высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского союза (ЕС). Кулбергс считает это фундаментальным недостатком рынка и причиной, по которой решить ситуацию только с помощью займов невозможно.

По оценке Кулбергса, каждый евро, вложенный в укрепления на границе, обеспечивает больший эффект сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы.

«Если Европа хочет получить максимальную безопасность за каждый потраченный евро, приобретать ее нужно там, где проходит граница. Это не просьба о солидарности. Это предложение о наиболее эффективном размещении капитала», — заявил политик.

Он рассказал, что большая часть потраченных средств возвращается на Запад в виде закупок вооружений и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах и Испании. Латвия лишь берет на себя долг, тогда как западноевропейские государства получают заказы, отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что речь идет не о переводе денег Латвии, а о финансировании общеевропейского общественного блага.

По словам Кулбергса, 7 млрд евро — это примерно 0,4% от предлагаемого европейского бюджета объемом почти 2 трлн евро и 5,3% от 131 млрд евро, предусмотренных на оборону и космос. В пересчете на 449 млн европейцев это составляет 2,23 евро в год на человека.

«Одна чашка кофе раз в год», — подсчитал премьер. В то же время та же сумма в пересчете на одного жителя Латвии составляет около 540 евро в год.

Латвийский политик отметил, что в настоящее время страна фактически финансирует часть инвестиций в оборону за счет увеличения долга или, по сути, за счет латвийских школ, больниц и пенсий. Он подчеркнул, что государственный долг Латвии уже сейчас растет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу нынешнего десятилетия.

«Европа может заплатить за свою границу в евро. Или Латвия заплатит людьми», — заявил Кулбергс.

Кулбергс также подчеркнул: если ЕС не способен найти 2,23 евро на одного жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе тратить 5% ВВП на оборону. Вопрос, по его словам, заключается в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 Договора о Европейском союзе. Этот пункт предусматривает, что, если государство — член ЕС становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, остальные государства-члены обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми имеющимися в их распоряжении средствами.