Итак, сегодня после более чем двухчасовой дискуссии за закрытыми дверями бюджетная комиссия Сейма одобрила проект стабилизации airBaltic и даже депутаты проголосовали за принятие документа в срочном порядке. Однако в правящей коалиции случился раскол - депутаты от Союза зеленых и крестьян голосовали против. Ситуацию спасли "прогрессивные", поддержавшие проект стабилизации, который предусматривает отсрочку возврата кредита и возможность предоставления нового займа в размере до 30 миллионов. Уже завтра документ наверняка будет принят сразу же в окончательном варианте на внеочередном заседании Сейма.