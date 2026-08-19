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Кулбергсу удалось заручиться поддержкой большинства Сейма - на помощь пришли «прогрессивные» 1 281

Политика
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолеты airBaltic

Самолеты airBaltic

ФОТО: LETA

"Зеленые крестьяне" при этом отказались голосовать за план стабилизации airBaltic.

Итак, сегодня после более чем двухчасовой дискуссии за закрытыми дверями бюджетная комиссия Сейма одобрила проект стабилизации airBaltic и даже депутаты проголосовали за принятие документа в срочном порядке. Однако в правящей коалиции случился раскол - депутаты от Союза зеленых и крестьян голосовали против. Ситуацию спасли "прогрессивные", поддержавшие проект стабилизации, который предусматривает отсрочку возврата кредита и возможность предоставления нового займа в размере до 30 миллионов. Уже завтра документ наверняка будет принят сразу же в окончательном варианте на внеочередном заседании Сейма.

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#Сейм #Латвия #депутаты #коалиция #голосование #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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