Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс потребовал, чтобы руководство и совет CSDD добровольно ушли в отставку после масштабной кибератаки, в результате которой были похищены данные 1,2 миллиона человек. Однако глава дирекции уже заявил, что не видит оснований покидать свой пост.

Политические последствия масштабной кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) продолжают нарастать. Премьер-министр Андрис Кулбергс выступил с жестким обращением к руководству предприятия, призвав членов правления и совета сложить полномочия.

В опубликованном в социальной сети X видеообращении глава правительства заявил, что недоволен тем, как руководство CSDD отреагировало на произошедшее.

«Либо вы уже завтра положите заявления об отставке на стол, либо готовьтесь к последствиям», — заявил премьер.

По словам Кулбергса, руководство предприятия не повело себя как ответственный управляющий после одного из самых серьезных киберинцидентов последних лет.

После атаки премьер уже поручил министру сообщения Рихарду Козловскису оценить действия правления и совета CSDD. В свою очередь министр распорядился провести служебную проверку, которая должна установить степень ответственности руководства предприятия.

При этом председатель правления CSDD Айвар Аксенок заявил, что уходить в отставку не собирается. По его словам, он не видит нарушений в действиях правления.

Аксенок отметил, что информационная система CSDD представляет собой сложную инфраструктуру, объединяющую десятки государственных учреждений. Он также признал, что часть требований Кабинета министров по кибербезопасности еще находится в процессе внедрения, однако подчеркнул, что выполнить все новые нормы сразу было невозможно, поскольку они вступили в силу лишь в прошлом году без переходного периода.

Одновременно в CSDD начаты дополнительные проверки. Совет предприятия поручил провести внеочередной аудит, а Комитет по безопасности информационных систем инициировал внутреннее расследование всех обстоятельств кибератаки.

Сам инцидент оказался беспрецедентным по масштабу. По данным Cert.lv, злоумышленники получили доступ к персональным данным около 1,2 миллиона физических лиц и сведениям примерно о 200 тысячах юридических лиц. Речь идет об информации о платежах, поступавших в CSDD на протяжении последних 18 лет.

Расследование показало, что проникновение стало возможным из-за уязвимости в одной из интернет-доступных систем CSDD. Кроме того, были выявлены нарушения ряда обязательных требований к защите информационных систем класса А, включая отсутствие многофакторной аутентификации и необходимых тестов на проникновение.

В среду ситуация вокруг кибератаки выйдет и на парламентский уровень: вопрос намерены обсудить сразу несколько фракций Сейма. От результатов проверок и политических дискуссий во многом будет зависеть дальнейшая судьба руководства CSDD.