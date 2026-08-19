Председатель правления CSDD Айвар Аксенок заявил, что готов покинуть свой пост после завершения расследования кибератаки, в результате которой были похищены персональные данные 1,2 миллиона человек. При этом он считает, что сначала должен помочь разобраться в случившемся и устранить последствия инцидента.

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенок заявил, что готов уйти в отставку после завершения расследования крупнейшей кибератаки на предприятие.

В эфире программы «Утренняя панорама» Латвийского телевидения он подчеркнул, что сейчас считает своей главной задачей содействие расследованию и предотвращение подобных инцидентов в будущем.

«Я готов также уйти с этой должности, но прежде всего хотел бы дождаться завершения расследования и сделать все возможное, чтобы помочь не допустить подобных случаев в дальнейшем», — сказал Аксенок.

Он также признал, что ответственность за произошедшее лежит на CSDD.

«Я не отрицаю, что это действительно была наша ответственность», — заявил глава дирекции, отметив, что последствия кибератаки оказались крайне серьезными.

По словам Аксенокса, в нынешней ситуации он не может просто оставить должность.

«Я не могу просто хлопнуть дверью и уйти. Думаю, что после этого я обязательно прекращу работу», — отметил он.

При этом глава CSDD заявил, что компания Tet, которая по пятилетнему договору отвечает за обслуживание, защиту и круглосуточный мониторинг IT-инфраструктуры дирекции, не обнаружила кибератаку. По его словам, в момент инцидента предприятие не получило от подрядчика никаких предупреждений.

«Никто об этом не знал, хотя это была их ответственность. Мы ежемесячно платим этой компании большие деньги за такой мониторинг», — сказал Аксенок. По его словам, атаку выявили собственные специалисты CSDD и смогли остановить ее в течение нескольких часов. Позже в Tet также сообщили, что не зафиксировали киберинцидент.

Еще одной темой стала информация о том, что CSDD якобы отказалась заключить с Cert.lv договор на установку специальных датчиков для выявления кибератак. Аксенокс категорически отверг эти утверждения.

По его словам, речь шла лишь о переписке между сотрудником Cert.lv и специалистом CSDD по кибербезопасности, который впоследствии покинул предприятие. До правления проект договора так и не дошел, поэтому руководство о нем не знало.

Глава CSDD подчеркнул, что дирекция не стала бы отказываться от такого сотрудничества, если бы предложение было внесено официально. Сейчас соответствующий договор уже направлен в Cert.lv на подписание.

Кроме того, Аксенок сообщил, что в результате утечки злоумышленники не получили номера телефонов и адреса электронной почты клиентов.

Кибератака на CSDD произошла в ночь с 7 на 8 августа и стала одной из крупнейших утечек данных в истории Латвии. По данным Cert.lv, злоумышленники получили персональные данные около 1,2 миллиона человек и сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. Речь идет об информации о платежах, поступавших в дирекцию в течение последних 18 лет.

Расследование показало, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в одной из интернет-доступных информационных систем CSDD.

Сейчас ответственность руководства предприятия проверяют по поручению министра сообщения Рихарда Козловскиса. Служебное расследование должно завершиться в ускоренные сроки, а его результаты планируется представить в начале сентября.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее также не исключил, что произошедшая кибератака могла быть частью гибридной операции иностранного государства против критической инфраструктуры Латвии.

Таким образом, вопрос о будущем руководства CSDD, вероятнее всего, будет решен после завершения официального расследования. Одновременно продолжается выяснение обстоятельств самой кибератаки, включая действия подрядчиков, отвечавших за защиту и мониторинг информационной инфраструктуры.