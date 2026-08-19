Столь насыщенной повестки дня, как завтра, в Сейме нечасто бывает даже во время очередных сессий! Завтра же заседание пройдет в формате внеочередного, поскольку де юре в парламенте продолжаются каникулы! Заседание из-за плотной повестки дня может затянуться до позднего вечера. Ключевой вопрос, по которому и ожидаются очень долгие дебаты, касается airBaltic - депутаты рассмотрят в срочном чтении фактически план стабилизации национальной авиакомпании.

Также ожидается, что депутаты утвердят после доработки Закон об иммиграции, который, напомним, президент вернул обратно парламенту. Как ожидается, депутаты проголосуют против предложения минэкономики (по призыву президента!) сохранить программу выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость.

Депутаты рассмотрят во втором чтении поправки, которые поступили к пакету законопроектов в рамках реформы надзора за внебанковскими кредиторами.

Слуги народа примут в окончательном чтении и поправки в Закон о защите прав потребителей, которые запрещают требовать от обслуживающего персонала (продавцов, парикмахеров, менеджеров, официантов и т.п.) владения и использования иностранных языков. Кроме того, изменения фактически запрещают использование русского языка в меню, в информации для потребителей, в апликациях для заказа товаров и т.п.

В повестку дня пленарного заседания включены и запросы оппозиции - в частности, запрос в адрес главы минздрава по поводу катастрофического медобслуживания в регионах. Также депутаты запросили пояснения по поводу участия Кулбергса в агитационной поездке в Лиепаю - премьер во время визита в этот город "смешал" рабочий визит главы правительства и рекламную поездку в качестве кандидата в депутаты на выборах в Сейм!