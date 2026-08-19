Руководство Tet и CSDD в среду обсудят обстоятельства масштабной кибератаки, в результате которой были похищены данные более миллиона человек. В телекоммуникационной компании заявляют, что пока продолжается технический анализ инцидента и делать окончательные выводы преждевременно.

Представители Tet и Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в среду проведут встречу на уровне правлений, чтобы обсудить обстоятельства недавней кибератаки и дальнейшие меры по усилению защиты IT-инфраструктуры. Об этом сообщил председатель правления Tet Улдис Татарчук.

Встреча состоится после публичных заявлений главы CSDD Айвара Аксенока, который ранее сообщил, что компания Tet, отвечающая за мониторинг части IT-инфраструктуры дирекции, не обнаружила атаку и не предупредила о ней заказчика.

По словам Татарчука, сейчас специалисты Tet совместно с CSDD, Cert.lv и другими вовлеченными организациями продолжают техническое расследование. Компания уже провела несколько рабочих встреч и обменялась информацией с экспертами по кибербезопасности.

В Tet подчеркивают, что делать выводы о причинах произошедшего пока рано. Необходимо установить, каким способом была совершена атака, в какой момент она произошла и почему злоумышленникам удалось получить доступ к данным.

Фактически речь идет о выяснении того, на каком этапе произошел сбой и какие системы были затронуты. Только после завершения анализа станет понятно, какие выводы можно сделать относительно работы средств защиты и мониторинга.

Комментируя обвинения в адрес компании, Татарчук отметил, что кибератаки на латвийские организации происходят ежедневно. По его словам, часть из них удается полностью предотвратить, часть приводит к отдельным инцидентам, а некоторые имеют серьезные последствия.

Он также пояснил, что заключенный с CSDD договор охватывает широкий спектр услуг, включая предоставление и обслуживание серверной инфраструктуры, однако Tet отвечает лишь за ту часть систем, которая предусмотрена контрактом. Более детально раскрывать содержание договора компания не стала.

Tet также подтвердила, что для выполнения контракта привлекла двух субподрядчиков — Corporate Systems и Kyndryl Latvia. Обе компании участвуют в оказании услуг по договору, однако распределение конкретных обязанностей не раскрывается.

Напомним, по словам Айвара Аксенока, именно специалисты CSDD самостоятельно обнаружили кибератаку и смогли остановить ее в течение нескольких часов. При этом, как утверждает глава дирекции, никакого предупреждения от Tet в момент атаки получено не было, несмотря на то что договор предусматривает круглосуточный мониторинг инфраструктуры.

Согласно данным Электронной системы закупок, пятилетний контракт между CSDD и Tet на обслуживание IT-инфраструктуры государственного регистра транспортных средств был заключен в 2022 году почти на 9 миллионов евро без НДС. В 2025 году его стоимость была увеличена до 9,043 миллиона евро.

Кибератака произошла в ночь с 7 на 8 августа. В результате злоумышленники похитили персональные данные 1,2 миллиона человек и сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. После инцидента о своей отставке объявили сначала правление, а затем и совет CSDD.

Расследование обстоятельств атаки продолжается. От его итогов будет зависеть не только оценка действий подрядчиков, но и возможные изменения в системе защиты государственных информационных ресурсов.