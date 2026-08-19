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Полная беспомощность власти... 3 910

Политика
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машины csdd

Машины csdd

Министр умоляет подчиненных... уйти, а те - не уходят. И что дальше?

Как известно, из базы данных CSDD была украдена по-существу вся информация о всех владельцах и держателях транспортных средств - с именами, фамилиями, персональными кодами и регистрационными номерами автомобилей! После этого министр сообщений Рихардс Козловскис назначает служебное расследование и начинает призывать уйти в отставку совет и правление этого монопольного предприятия. Совет в отставку, после долгих размышлений, все-таки ушел, а вот правление - пока нет. Хотя с мольбами покинуть хлебные места с фантастическими зарплатами к членам правления обратились и президент, и премьер, и другие правящие политики. Осталось им только крикнуть знаменитое - "Уйди, я все прощу!".

Особенно поражает беспомощность главы минсообщений. Если он не в курсе и его советники тоже, то CSDD - это контора, которая полностью принадлежит государству. А министерство сообщений является держателем капитала! Это означает, что держатель капитала срочно созывает внеочередное собрание собственников, то есть самого себя, и снимает совет, назначает временный совет, который отзывает правление в связи с утратой доверия собственника! Все! Эту несложную операцию можно проделать в течении одного-двух дней или, при желании, в течении нескольких часов. А если делать еще умнее, то сперва собственник поручает совету сменить правление, а потом распускает сам совет.

Неспособность министерств эффективно управлять государственной собственностью просто поражает!

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#коррупция #отставка #CSDD
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Эдуард Эльдаров
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