Муниципальное предприятие «Rīgas satiksme» завершило прием заявок на один из крупнейших за последние годы тендеров по обновлению автобусного парка. На поставку 120 новых автобусов претендуют восемь компаний.

«Rīgas satiksme» получила восемь предложений в рамках конкурса на закупку 120 новых автобусов. Теперь компании предстоит оценить все заявки и выбрать поставщика, который предложит наиболее выгодные условия не только по цене, но и по стоимости дальнейшей эксплуатации транспорта.

При выборе победителя будут учитывать сразу несколько критериев. Помимо стоимости самих автобусов, специалисты оценят расход электроэнергии или топлива, гарантийные обязательства, а для дизельных моделей — уровень выбросов выхлопных газов.

В предприятии подчеркивают, что такой подход позволит выбрать наиболее экономически эффективное решение на долгие годы, поскольку расходы на обслуживание общественного транспорта продолжаются на протяжении всего срока его эксплуатации.

Тендер предусматривает закупку 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Все машины должны быть сочлененными, длиной 18 метров, что позволит перевозить больше пассажиров на наиболее загруженных маршрутах.

Кроме того, условия конкурса дают «Rīgas satiksme» возможность в течение 32 месяцев после подписания договора дополнительно заказать еще от 30 до 90 электробусов, если для этого будет обеспечено финансирование.

Обновление автопарка назрело давно. Сейчас предприятие эксплуатирует более 400 автобусов, причем многие из них уже превысили нормативный срок службы в 12 лет. Некоторые машины работают на маршрутах более двух десятилетий, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание.

Для пассажиров это означает постепенное обновление общественного транспорта. Новые автобусы должны повысить надежность перевозок, сократить число технических неисправностей и сделать поездки более комфортными.

Предварительная стоимость закупки оценивается в 60–65 миллионов евро. Финансировать проект «Rīgas satiksme» планирует за счет банковского кредита, а для приобретения электробусов также рассматривается возможность привлечения средств из фондов Европейского союза.

Ранее интерес к конкурсу проявили десять производителей автобусов, однако к моменту окончания приема документов предложения подали восемь участников.

После оценки всех заявок предприятие определит победителя, который займется поставкой новых автобусов для столицы.