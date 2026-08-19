Бюджетная комиссия Сейма концептуально поддержала законопроект, который позволит государству при необходимости принять участие в финансовой стабилизации airBaltic. Документ предусматривает несколько мер поддержки, включая покупку новых облигаций и конвертацию части уже существующего долга в капитал компании.

Бюджетная и финансовая комиссия Сейма одобрила передачу в парламент законопроекта о финансовой стабилизации airBaltic. Документ получил статус срочного, поэтому уже 20 августа депутаты планируют рассмотреть его сразу в двух чтениях.

Главная цель законопроекта — предоставить правительству необходимые полномочия для оперативного участия в спасении авиакомпании, если это потребуется в ходе ее финансовой реструктуризации.

Одна из предусмотренных мер — возможность участия государства в покупке новых облигаций airBaltic на сумму до 30 миллионов евро. Государство сможет войти в сделку одновременно с частными инвесторами и на тех же условиях, однако окончательное решение о покупке Кабинет министров будет принимать отдельно.

Кроме того, предлагается преобразовать уже существующие обязательства компании перед государством в ее акционерный капитал. Речь идет о принадлежащих государству облигациях на 50 миллионов евро, а также оставшейся части государственного займа — более 17 миллионов евро.

Фактически это означает, что вместо возврата части долга государство может увеличить свою долю участия в капитале авиакомпании. Такой механизм часто применяется при финансовом оздоровлении крупных предприятий, которым требуется снизить долговую нагрузку.

Еще одна мера касается государственного займа в размере 30 миллионов евро. Правительство предлагает продлить срок его окончательного погашения с конца августа до конца текущего года. При этом компания уже вернула часть займа и выплатила предусмотренные договором проценты на общую сумму 12,9 миллиона евро.

Необходимость дополнительных решений возникла после того, как держатели облигаций airBaltic согласились временно облегчить финансовую нагрузку на перевозчика. Они разрешили не выплачивать наличными ближайшие процентные платежи, а добавить их к основной сумме долга. Также до ноября 2026 года авиакомпания освобождена от требования поддерживать минимальный уровень ликвидности.

При этом вопрос о привлечении промежуточного финансирования в размере 225 миллионов евро, которое компания рассчитывает получить в рамках реализации нового бизнес-плана, пока остается открытым. На собрании держателей облигаций 17 августа этот пункт даже не рассматривался, поскольку не был включен в повестку дня.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что переговоры по финансовой реструктуризации продолжаются, однако окончательного соглашения о будущем airBaltic пока нет. Именно поэтому правительство просит парламент заранее предоставить необходимые полномочия для принятия решений.

Согласно утвержденному советом компании бизнес-плану, перевозчик намерен привлечь до 225 миллионов евро временного финансирования, а затем провести масштабную рекапитализацию. План также предусматривает сокращение флота Airbus A220-300 с нынешних 54 до 36 самолетов к концу 2026 года с последующим постепенным увеличением примерно до 40 воздушных судов к 2031 году.

Несмотря на сохраняющиеся финансовые сложности, в 2025 году airBaltic увеличила число перевезенных пассажиров до 5,2 миллиона, а убытки сократились почти в три раза — до 44,3 миллиона евро. Однако компания уже отказалась от планов провести IPO в 2026 году, признав, что текущая рыночная ситуация не позволяет рассчитывать на привлечение капитала таким способом.