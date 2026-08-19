Если до сих пор денежки из карманов налогоплательщиков в airBaltic утекали то на основании ковидного закона, то на основе постановления парламента, то завтра парламент примет в своем роде уникальный документ - Закон о мерах по финансовой стабилизации airBaltic!

Что же предусматривает этот спецзакон? Вот выдержки из главных статей законопроекта:

Мероприятия по стабилизации финансов airBaltic (в дальнейшем общества - прим.авт.):

(1) для стабилизации финансов общества в установленном настоящим Законом порядке реализуют одно или несколько следующих мероприятий: 1) изменить договор о выданной обществу государственной ссуде в размере 3000000 евро с продлением срока выполнения невозвращенной основной суммы ссуды, накопленных процентов и других вытекающих из договора обязательств; 2) полностью или частично капитализировать любое вытекающее из выданной обществу государственной ссуды в размере 3000000 евро требование; 3) капитализировать, конвертировать или иным образом преобразовывать вытекающие из принадлежащих государству облигаций общества требования в размере, не превышающем фактическую невозвращенную основную сумму принадлежащих государству облигаций, но не более 50000 000 евро, к которым причисляются соответствующие суммы накопленных процентов и других вытекающих из облигаций требований. 4) участвовать в обеспечении промежуточного финансирования обществу путем приобретения государством юношеских облигаций общества в размере не более 3000000 евро."

А вот что, в частности, говорится в аннотации к законопроекту:

Государство в обществе одновременно имеет несколько взаимосвязанных финансовых позиций: государство является крупнейшим акционером общества, кредитором государственного займа и держателем облигаций, эмитированных обществом. Общество осуществляет процесс финансовой стабилизации, в рамках которого предусматривается перестройка структуры обязательств и капитала общества и привлечение нового финансирования. В этом процессе государство участвует наряду с частными кредиторами и вкладчиками - международными институциональными инвесторами, принятие решений которых происходит в коммерческой среде и в коммерческие сроки. Принятие решений государства как публичного лица, напротив, определяется цепочкой последовательных согласований и утверждений решениями Кабинета министров и Сейма в отдельных случаях, а также процедурами, предусмотренными регулированием бюджетной и фискальной дисциплины. Этот порядок обоснован в обычных условиях, однако в многосторонней финансовой сделке, в которой участвуют частные кредиторы и в которой решения по условиям сделки принимаются и утверждаются в течение нескольких дней или недель, она ставит страну на структурно неравную позицию по сравнению с остальными участниками. Если государство в установленный период времени не способно подтвердить свою позицию или присоединиться к согласованным остальными кредиторами условиям сделки, государство рискует утратить возможность участвовать в сделке на тех же условиях, которые доступны частным кредиторам, в том числе возможность сохранения или улучшения приоритета своих требований. Такая неспособность действовать своевременно может напрямую ухудшить положение страны как кредитора и снизить возмещаемую стоимость государственных требований и вклада — то есть нанести государству финансовые убытки не из-за содержания решений, а исключительно скорости принятия решений. Целью законопроекта является создание особого порядка выполнения, который позволяет государству управлять своими финансовыми интересами в обществе оперативно, едино и равнозначно с остальными акционерами и кредиторами общества. Законопроект не наделяет Кабинет министров самостоятельными полномочиями принимать решение об изменении государственной финансовой экспозиции - максимальный объем и рамка мероприятий установлены статьей 2 законопроекта, и он может быть изменен исключительно принятыми Сеймом изменениями настоящего закона. В пределах этих рамок принятие оперативных решений о реализации мероприятий законопроект делегирует Кабинету министров, в свою очередь Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма обеспечена роль надзора."

Примечательно, что "обещание" продлить срок возврата кредита до 31-го декабря 2026-го года в законопроекте не зафиксировано! Просто написано, что продляется срок возврата кредита! Вот такая хитрость... При этом можно не сомневаться, что закон будет принят.