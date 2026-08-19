Сегодня, 19 августа под руководством президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщили bb.lv в канцелярии президента ЛР.

Совет оценил текущую ситуацию на восточной границе страны, динамику давления нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, диверсионную активность, а также статистику задержанных перевозчиков, которые незаконно переправляют людей через государственную границу.

В связи с этим Совет заслушал доклады министра внутренних дел и начальника Государственной пограничной охраны, а также министра обороны и командующего Национальными вооружёнными силами о предпринятых неотложных мерах по нормализации ситуации.

Совет призывал всех жителей Латвии, а также граждан других государств учитывать, что незаконное перемещение людей через государственную границу, в том числе перевозка нелегальных мигрантов, является в Латвии уголовно наказуемым преступлением.

В связи с масштабным киберинцидентом в информационно-технологической инфраструктуре государственного акционерного общества «Дирекция безопасности дорожного движения» (CSDD) Совет заслушал доклады министра сообщения, председателя правления CSDD, а также учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.lv о расследовании инцидента, анализе утёкших данных и рисках их злонамеренного использования для национальной безопасности.

Совет пришёл к единому мнению, что CSDD должна взять на себя ответственность за надлежащее и регулярное обеспечение мер безопасности в своей критической информационно-коммуникационной инфраструктуре, а также незамедлительно принять ограничительные меры для предотвращения дальнейших киберугроз.

Совет также согласовал задачи Министерства сообщения по снижению потенциальных рисков, связанных с данными, доступными в публичной системе CSDD, и обеспечению непрерывности работы CSDD до назначения нового совета и правления CSDD.