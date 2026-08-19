Rail Baltica в Латвии не удастся реализовать к 2030 году, уверен бывший министр финансов Арвил Ашераденс. По его словам, стране пора отказаться от "розовых очков" и решить, какой вариант железной дороги она действительно способна себе позволить.

Rail Baltica в Латвии не удастся реализовать к 2030 году, уверен бывший министр финансов Арвил Ашераденс. По его словам, стране пора отказаться от "розовых очков" и решить, какой вариант железной дороги она действительно способна себе позволить. В вопросе Rail Baltica Латвии необходимо снять "розовые очки", или "очки [бывшего министра сообщения Каспарса] Бришкенса (P)", и реалистично оценить, что государство действительно способно построить. Об этом в подкасте агентства LETA "Politiķi! Kas tas vispār bija?!" заявил бывший министр финансов Арвил Ашераденс.

"Я уже сегодня могу сказать, что в 2030 году этот проект реализован не будет. В этом нет никаких сомнений", - заявил Ашераденс.

По его мнению, Латвия должна вместе с Эстонией и Литвой договориться о минимальном варианте Rail Baltica, который страны действительно способны профинансировать и реализовать.

Политик допускает, что ради снижения расходов следует пересмотреть и первоначально запланированную скорость движения поездов.

"Я думаю, что и 180 километров в час для Балтийской железной дороги было бы очень хорошим решением", - сказал Ашераденс.

По его словам, чем выше предусмотренная скорость движения поездов, тем дороже строительство соответствующей инфраструктуры.

Когда стало понятно, насколько выросла стоимость проекта

Ашераденс рассказал, что, занимая должность министра финансов, впервые осознал масштаб финансовых проблем Rail Baltica после визита тогдашнего министра сообщения Яниса Витенбергса.

"Он пришел ко мне и сказал: знаете, здесь что-то не так с расходами, нам нужны пять миллиардов. Тогда я как министр финансов по крайней мере понял, что ситуация уже совсем нехорошая", - рассказал политик.

По словам Ашераденса, ранее утвержденная на уровне правительства оценка стоимости латвийской части проекта составляла примерно 1,7 млрд евро. При этом, по его утверждению, министры не представляли правительству полной информации о росте стоимости проекта.

Ашераденс допускает, что некоторые министры сообщения могли скрывать реальные масштабы подорожания Rail Baltica, чтобы проект мог продолжаться. В этом контексте он упомянул бывшего министра сообщения Талиса Линкайтса, а также высказал подозрение, что информация могла замалчиваться и позднее.

"В нынешнем виде Латвия себе этого позволить не может"

Бывший министр финансов подчеркнул, что при нынешнем уровне расходов Латвия не может позволить себе Rail Baltica. При этом полностью отказываться от проекта Ашераденс не предлагает. По его мнению, соединение Латвии с европейской железнодорожной системой отвечает интересам безопасности и дальнейшего развития страны. Он считает, что сейчас фактически существуют два сценария - прекратить проект или продолжить его, существенно сократив расходы. Ашераденс выступает за второй вариант.

На вопрос, когда жители Латвии смогут реально начать пользоваться новой железнодорожной линией, политик конкретного срока не назвал. "Думаю, через год на этот вопрос уже можно будет ответить", - сказал он.